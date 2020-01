E’ online il nuovo sito personale di Luca Capasso, sindaco di Ottaviano. Visitando www.lucacapasso.it sarà possibile trovare un’ampia sezione dedicata alle news che permetterà agli utenti di tenersi costantemente aggiornati sulle iniziative e gli interventi che caratterizzano il lavoro di Luca per la sua Ottaviano e per il suo territorio in generale.

E’ disponibile anche un’apposita sezione intitolata “Scrivi a Luca” attraverso la quale è possibile interagire direttamente con il primo cittadino.

“Sono molto felice di mettere a disposizione dei miei Concittadini e di chiunque abbia a cuore la nostra meravigliosa Terra questo nuovo strumento – il mio sito web – attraverso il quale sarà possibile integrare l’interazione diretta con me. – dichiara Luca Capasso.

“Sono sempre stato molto attento all’ascolto delle persone, delle loro esigenze, delle loro preoccupazioni. Lo faccio tutti i giorni nelle forme più canoniche. Considero, questo, un dovere ineludibile per chi svolge ruoli pubblici e un diritto inalienabile per ogni cittadino. Da oggi metto a disposizione di chi lo vorrà un luogo virtuale utile per tenersi informati ma anche per parteciparmi, direttamente, esigenze, suggerimenti, anche critiche costruttive. Questo territorio ha bisogno di un amministrazione capace di dare risposte concrete ai cittadini, non di burocrati impegnati nell’eterno gioco al rimbalzo di responsabilità. Io mi iscrivo, da sempre, alla categoria di chi lavora giorno e notte per essere più veloce di chi vuol frenare questa nostra terra. Lavoro ogni giorno per superare disfattismo, eccesso di burocrazia, rassegnazione, malaffare per andare oltre le sabbie mobili che provano a condannare all’irrilevanza un intera Comunità. Non è la scelta più comoda, certamente, me è l’unica che sento profondamente mia e che riesce a dare un senso al mio essere al servizio della mia gente”, spiega ancora Capasso.