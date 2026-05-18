«Così ho trasformato la formazione in lavoro»: il percorso di Dalila con ITS ACADEMY TEC MOS

Prosegue il viaggio tra le storie di chi ha trasformato la formazione in un’opportunità concreta di lavoro grazie a ITS ACADEMY TEC MOS. Dopo il racconto di Gennaro Berlingieri, un altro percorso prende forma tra aule, stage e infrastrutture ferroviarie. Stavolta la protagonista è Dalila Saetta, oggi impegnata in EAV nel settore della manutenzione delle infrastrutture ferroviarie. Una storia fatta di scelte non convenzionali, pratica sul campo e voglia di costruire competenze reali.

Quando ha deciso di iscriversi a ITS ACADEMY TEC MOS, Dalila cercava soprattutto concretezza. «Avevo bisogno di un percorso pratico, dinamico e vicino alle reali richieste delle aziende. Cercavo qualcosa che mi permettesse di entrare davvero nel mondo del lavoro senza dover aspettare anni», racconta. Una scelta maturata con convinzione, anche se accompagnata da qualche inevitabile dubbio iniziale. «Quando scegli un percorso diverso da quello tradizionale ti chiedi sempre se stai facendo la scelta giusta. Però sentivo che si trattava della strada più adatta a me».

Nel suo racconto emerge con forza il valore della formazione sul campo, degli stage e del contatto diretto con il lavoro quotidiano. «È stata una delle esperienze più importanti del mio percorso perché mi ha permesso di trasformare ciò che studiavo in qualcosa di concreto. Gli stage mi hanno dato la possibilità di vedere da vicino come funziona davvero un’azienda, di confrontarmi con ritmi, responsabilità e obiettivi reali».

Un passaggio che, spiega, cambia profondamente il modo di apprendere. «Dalla teoria alla pratica cresci tantissimo. Ogni attività diventa un’occasione per acquisire sicurezza e consapevolezza». E c’è un momento che custodisce più di altri: «Ricordo quando mi sono resa conto di riuscire a svolgere attività in autonomia. Lì ho capito che stavo costruendo competenze vere».

Dopo il percorso formativo è arrivato anche il lavoro. «Sono riuscita a trovare occupazione grazie alle competenze che avevo acquisito, ma anche grazie al supporto ricevuto nell’orientamento professionale. A fare davvero la differenza è stata l’esperienza pratica maturata durante gli stage, che ci ha permesso di entrare subito nel vivo del lavoro fino a essere inseriti nell’azienda che ci aveva accolti».

Oggi Dalila lavora in EAV occupandosi della manutenzione delle infrastrutture ferroviarie. «Seguo attività sia operative sia organizzative. È un lavoro che mi fa crescere ogni giorno e che mi stimola continuamente a dare il massimo».

Nel confronto con i percorsi universitari tradizionali, Dalila non contrappone i modelli ma evidenzia la specificità dell’esperienza ITS. «ITS ACADEMY TEC MOS mi ha dato soprattutto concretezza. L’università offre una preparazione teorica molto solida, ma qui ho avuto fin da subito un contatto reale con il mondo del lavoro, confrontandomi con professionisti del settore e mettendo alla prova competenze pratiche in situazioni simili a quelle che si incontrano ogni giorno in azienda».

E ai ragazzi che oggi stanno valutando il proprio futuro lancia un messaggio molto lucido: «Direi innanzitutto di chiedersi cosa desiderano davvero, senza farsi guidare solo dall’entusiasmo del momento. Se cercano un percorso serio, pratico e orientato al lavoro, capace di offrire esperienze dirette e opportunità concrete, allora ITS ACADEMY TEC MOS è una possibilità da considerare con attenzione. Richiede impegno e costanza, ma può davvero aprire molte porte».

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