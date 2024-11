Ottaviano, al via alla quarta Mostra di Arte presepiale

Riceviamo e pubblichiamo

Anche quest’anno il dott. Francesco Annunziata e i Confratelli organizzano nella Cappella della Confraternita di Santa Maria Visitapoveri, in via San Michele, la mostra dell’arte presepiale, la quarta della serie. Hanno inviato le loro opere artisti importanti, capaci di “leggere” e di riprodurre con una tecnica degna di ammirazione aspetti importanti del Presepe e della Natività di Gesù. La Cappella è nel cuore del Centro Antico di Ottaviano, della “Terra Vecchia”, dove ogni pietra e ogni immagine sono vive testimonianze di antiche tradizioni che univano potenti e umili in una sola, salda comunità. La Mostra si apre il 1° dicembre e sarà aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2025, negli orari indicati dalla locandina.