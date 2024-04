Operativa la Scuola di Formazione di Casa Pensante

Diventa operativa la Scuola di Formazione Politica e Civica di Casa Pensante – Officina delle Idee; la prima lezione avrà come argomento “Divari e Solidarietà: il destino dell’Europa”.

“Divari e Solidarietà: il destino dell’Europa” è il tema della prima lezione aperta della Scuola di Formazione Politica e Civica “Sergio Mattarella”, costituita presso Casa Pensante – Officina delle Idee, il luogo del pensiero e del lavoro di Coalizione Civica X Acerra.

Un motivo in più per non mancare il 2 maggio all’appuntamento della Scuola di Formazione Politica Sergio Mattarella, voluta fortemente da Andrea Piatto”.

Ne discuteranno il 2 maggio alle 18,30, in presenza, il Vescovo di Acerra e Presidente della Conferenza Episcopale Campana, Mons. Antonio Di Donna, e il giornalista Nando Santonastaso, editorialista de “Il Mattino” di Napoli, moderatore Pasquale Sansone, direttore del periodico online Tablò.Sarà l’occasione per approfondire temi, problemi e prospettive sull’Unione europea la cui centralità nel complicato scenario geopolitco attuale diventa ancor più decisiva e urgente, al di là persino dell’imminente test elettorale.Ma l’incontro metterà l’accento anche su domande vitali per le prospettive stesse della comunità europea: si possono conciliare nel vecchio continente fede e mercato? La solidarietà è un valore che prescinde dall’economia?Domande che riflettono le incognite e le incertezze di questi tempi e che coinvolgono da vicino le coscienze di tutti.