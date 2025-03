Operaio di una ditta di rifiuti muore sul lavoro, tragedia in provincia

Un nuovo drammatico episodio sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro ha scosso la comunità: Nicola Sicignano, 51 anni, ha perso la vita ieri mentre era in servizio presso un’azienda di smaltimento rifiuti situata a Sant’Antonio Abate. L’uomo, originario di Vico Equense e residente a Gragnano, era un operaio esperto e lavorava nel settore da tempo.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, l’operaio sarebbe rimasto intrappolato con il braccio e la testa nel nastro trasportatore della linea di lavorazione. Le autorità competenti hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’area interessata dall’incidente è stata sottoposta a sequestro per consentire le verifiche del caso.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, il Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, il NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Napoli e gli ispettori dell’ASL competente. Determinante sarà l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nello stabilimento, che potrebbero fornire elementi cruciali per comprendere le circostanze della tragedia.

Sicurezza sul lavoro: un tema sempre più urgente

L’ennesimo incidente mortale riporta all’attenzione l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. Troppo spesso, le misure di prevenzione vengono considerate un costo aggiuntivo anziché una tutela imprescindibile per i lavoratori. Le istituzioni e le parti sociali continuano a sollecitare interventi concreti per arginare un fenomeno che vede ancora troppi incidenti con esiti fatali.

Le dichiarazioni delle istituzioni

“La morte di Nicola Sicignano, deceduto a 51 anni mentre era al lavoro nell’azienda di rifiuti Sant’Antonio Abate, è un nuovo drammatico avviso sulla necessità di rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Alla sua famiglia esprimo il più sincero cordoglio e la vicinanza di tutto il Consiglio comunale”, ha dichiarato la presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Enza Amato.