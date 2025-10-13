Offende genitori di bambino disabile per posteggio riservato

Ad Afragola i genitori di un bambino disabile sono stati aggrediti verbalmente per un posto auto riservato

A spiegare l’accaduto è l’associazione ’la Battaglia di Andrea”, che da anni si batte per la tutela dei diritti delle persone con disabilità.

L’episodio si è verificato ad Afragola, nei pressi della scuola Marconi.

Secondo il racconto dell’associazione, una donna avrebbe occupato il posto auto riservato alle persone con disabilità e, nel momento in cui le è stato chiesto di spostarsi per liberarlo, ha risposto che sarebbe rimasta lì pochi minuti.

Subito dopo, la donna ha reagito in maniera aggressiva, minacciando anche di chiamare le forze dell’ordine.

I responsabili dell’associazione avevano già provveduto a chiamarle e, quando le è stato comunicato che stavano arrivando, la donna ha iniziato a “lanciare insulti e minacce arrivando a pronunciare frasi come ‘sei disabile in testa’ e ‘vi denuncio, vi faccio male’, rivolte alla presidente dell’associazione, Asia Maraucci”.

Asia Maraucci ha dichiarato: “È inaccettabile che nel 2025 ci siano ancora persone che reagiscono con odio verso chi difende diritti fondamentali; non chiediamo privilegi, ma solo rispetto”.

I rappresentanti dell’associazione hanno parlato con il comandante della Polizia Municipale di Afragola, Antonio Piricelli, informandolo dell’accaduto.

Successivamente, hanno anche informato il sindaco Antonio Pannone, chiedendo attenzione e tutela per situazioni di questo tipo.

Maraucci aggiunge: “Non vogliamo scontri ma rispetto e civiltà. I parcheggi dedicati non sono un capriccio, ma una necessità. Difenderli è un dovere di tutti”.

L’associazione ’la Battaglia di Andrea’ ha dichiarato: “Si sta diffondendo un fenomeno sempre più preoccupante: le offese e le aggressioni verbali rivolte ai genitori di bambini disabili che chiedono semplicemente il rispetto dei parcheggi riservati”.

Ed è purtroppo una dura verità. Infatti, poche settimane fa, è avvenuto un episodio simile a Caivano, che ha visto protagonista Romina, mamma di un bimbo disabile e responsabile di Caivano dell’associazione.