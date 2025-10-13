Pomigliano d’Arco: mercoledì la giornata della legalità

A Pomigliano mercoledì giornata dedicata alla legalità, inaugurazione sede Antiracket con il Prefetto di Napoli ed il Sindaco di Pomigliano

Partita e inaugurazione sede Fai, uniti contro racket e usura

POMIGLIANO D’ARCO, 13 OTT – Istituzioni, studenti e cittadini uniti contro racket ed usura per una giornata interamente dedicata alla cultura della legalità in programma mercoledì 15 ottobre a Pomigliano d’Arco (Napoli). Voluta dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo, la giornata si articolerà in due diverse manifestazioni che vedranno insieme istituzioni, mondo della scuola, forze dell’ordine e associazioni. La mattina alle ore 10 presso lo stadio comunale “Ugo Gobbato”, si terrà la prima edizione della “Partita della Legalità” che coinvolgerà studenti, docenti, forze dell’ordine e rappresentanti dell’amministrazione comunale e della Polisportiva, in una sfida simbolica che, spiegano dal Comune, intende trasmettere ai più giovani il valore del rispetto delle regole e dell’impegno civico. Durante l’evento saranno ricordate le vittime della camorra e omaggiati i protagonisti della lotta alla criminalità, Nel pomeriggio, alle ore 18,00, la giornata proseguirà con l’inaugurazione della sede Fai-Antiracket di Pomigliano d’Arco presso la sede del Giudice di Pace. In via Miccoli. alla presenza di Michele Di Bari, prefetto di Napoli, di Mons. Pasquale Capasso, vicario generale della Diocesi di Nola, del sindaco di Pomigliano d’Arco Raffaele Russo, dell’avvocato Arturo Rianna, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, dell’avvocato Francesco Urraro, vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, dell’avvocato Italia Ferraro, presidente Donne Giuriste Italia – sezione di Nola, di Salvatore Cantone, presidente FAI Pomigliano d’Arco, dell’onorevole Wanda Ferro, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, e la dottoressa Maria Grazia Nicolò, commissario straordinario del Governo per le iniziative antiracket e antiusura. A concludere i lavori sarà il dottor Luigi Ferrucci, presidente nazionale della FAI. “La “Giornata della Legalità” del 15 ottobre si annuncia dunque – spiegano dal Comune di Pomigliano – come un’occasione di forte coesione civica e istituzionale. Due momenti diversi ma legati dallo stesso obiettivo: riaffermare il valore della legalità come fondamento della convivenza democratica e del riscatto sociale, in una città che continua a promuovere la cultura della denuncia, della giustizia e della memoria condivisa”.

IL PRESENTE VALE ANCHE COME INVITO STAMPA