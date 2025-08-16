Notte di paura a Casoria, pizzeria danneggiata da una forte esplosione

Momenti di tensione si sono vissuti nel cuore di Casoria durante la notte. Intorno alle 2:45, un’esplosione ha rotto la quiete, svegliando decine di cittadini. In tanti, impauriti, hanno aperto le finestre e si sono riversati sui balconi per cercare di capire l’origine di quel fragore, accompagnato da fumo scuro e dal rumore sordo dei vetri andati in frantumi.

L’episodio si è verificato in via Principe di Piemonte, davanti a una nota pizzeria della zona. Secondo le prime ricostruzioni, a provocare il boato sarebbe stato un grosso petardo fatto esplodere davanti alla vetrina del locale. L’onda d’urto ha mandato in frantumi i vetri della facciata e ha danneggiato parte dell’ingresso, lasciando i segni evidenti dell’accaduto.

Subito dopo l’esplosione sono giunti sul posto i carabinieri della tenenza di Arzano, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le indagini. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini di videosorveglianza per ricostruire con precisione cosa sia successo e chi possa aver piazzato l’ordigno.

Per fortuna, non si registrano feriti. Al momento dello scoppio la strada era praticamente deserta e nessun passante è rimasto coinvolto. La paura, però, è stata tanta, con i residenti che hanno raccontato di aver temuto il peggio.

Restano aperte tutte le ipotesi sulla matrice: gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un atto intimidatorio o di un gesto dimostrativo. La comunità locale, turbata da quanto accaduto, attende ora risposte rapide dalle autorità.

