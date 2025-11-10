Notte di fuoco a Napoli: due incidenti vicino al Maradona

Durante la notte scorsa a Napoli si sono verificati due incidenti con feriti nei pressi dello Stadio Maradona

I due incidenti si sono registrati nella notte tra sabato 8 e domenica 9 novembre vicino allo Stadio Maradona, uno a Fuorigrotta e uno in Via Leopardi. La dinamica dei due sinistri è la stessa: auto che si schiantano e si ribaltano.

Il primo incidente si è verificato in Via Leopardi, nei pressi del Serpentone, dove l’auto si è ribaltata e i ragazzi presenti nel veicolo sono usciti in uno stato di palese agitazione.

Il secondo sinistro è avvenuto a poche decine di metri di distanza dal primo, vicino all’impianto sportivo di Fuorigrotta, dal lato dei Distinti. Il conducente dell’auto è rimasto gravemente ferito; la dinamica è ancora da definire.

Su entrambe le scene sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, date le posizioni delle auto coinvolte. Per chiarire la dinamica non si esclude la visione delle registrazioni delle telecamere di video sorveglianza.

Ha parlato dell’accaduto il deputato Francesco Emilio Borrelli, denunciando gli atteggiamenti di diversi ragazzi che ogni notte sfrecciano con i loro mezzi in quella zona creando situazioni di pericolo: “Una notte di delirio a Fuorigrotta dove due auto si sono ribaltate a poca distanza. La prima in via Leopardi, all’altezza del Serpentone. Il video dell’auto capottata è stato inviato da un cittadino al deputato Borrelli che afferma che dalla macchina sono usciti dei ragazzi in evidente stato di alterazione. La seconda auto si è ribaltata fuori lo stadio Maradona, lato distinti. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e pare che la persona alla guida sia rimasta gravemente ferita. La zona intorno al Maradona è da tempo oggetto delle denunce di Europa Verde, lì ogni notte i giovani si divertono a sfrecciare con le loro auto, impennare con gli scooter ed esibirsi in acrobazie di ogni genere.”.

Ieri sera il deputato Francesco Emilio Borrelli è stato all’esterno dello stadio Maradona, con Rosario Pugliese, membro dell’Esecutivo Regionale di Europa Verde, e i residenti del quartiere, per chiedere soluzioni immediate a un problema ormai fuori controllo.

“Siamo alla follia – affermano Borrelli e Pugliese – bisogna fermare tutto questo prima di piangere altre vittime. Da tempo denunciamo quanto avviene tutte le notti, in particolare nei week end, a Fuorigrotta. Orde di ragazzi, spesso anche minorenni, occupano gran parte del quartiere per compiere peripezie alla guida. A pagarne le conseguenze più pesanti sono i residenti, che ormai hanno paura anche di girare a piedi nei pressi di casa. Proprio con loro ci ritroveremo stasera, alle 21,30 davanti lo stadio Maradona, per presidiare la piazza e chiedere che tutto questo finisca. Serve un intervento deciso di Questore e Prefetto che preveda un presidio fisso di Forze dell’Ordine per fermare questi giovani sbandati che mettono in pericolo l’incolumità di tutti”.