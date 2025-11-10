L’Ipocondria: quando la preoccupazione per la salute diventa una malattia

Non è semplicemente una “paura” passeggera, ma un vero e proprio stato di sofferenza e angoscia che può interferire in modo significativo con la vita quotidiana, le relazioni e le prestazioni lavorative. L’ipocondria è, nel linguaggio comune, sinonimo di una fissazione eccessiva sulla salute. Tuttavia, in ambito clinico, questa condizione è stata oggetto di una radicale ridefinizione nosografica, culminata con la riclassificazione all’interno del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5)

Il termine ipocondria, dal tardo latino hypochondria, deriva dal greco ὑποχόνδρια, composto dal prefisso υπό (ipo-) e χόνδρος (cartilagine/condro/coste), letteralmente “sotto il condro” (sotto le costole), riferendosi alla regione anatomica dell’ipocondrio, che ospita la milza e il fegato. Anticamente, si riteneva che in quest’area si generasse la melanconia, l’umore nero responsabile dei disturbi somatici e mentali., a indicare un malessere, noto già in epoca antica, che si riteneva localizzato nella fascia addominale. (Enciclopedia Treccani, su treccani.it). Un aneddoto storico di grande impatto, che sottolinea la sottile e spesso tragica linea tra l’ansia per la malattia e la realtà, è legato al commediografo francese Molière. Nel suo capolavoro Il Malato Immaginario (1673), Molière mise in scena l’ipocondriaco Argante, ossessionato da ogni minimo malanno. Ironia della sorte, Molière stesso morì di tubercolosi il 17 febbraio 1673 collassando sul palcoscenico durante la quarta replica dell’opera, mentre recitava la parte di Argante.

Il decesso avvenne nella notte, tra le braccia di due suore. Sigmund Freud inizialmente, classificò l’ipocondria (assieme a nevrastenia e nevrosi d’angoscia) come una “nevrosi attuale”, ritenendo che avesse origine da un processo fisiologico dovuto a una libido “tossica” non convogliata, escludendola dal trattamento analitico classico. Successivamente, Freud ipotizzò un legame tra l’ipocondria e la paranoia, una connessione suggerita dal celebre caso del presidente Schreber, la cui lunga storia di ipocondria precedette lo sviluppo di una schizofrenia paranoide. Questa osservazione evidenziò come preoccupazioni somatiche estreme potessero talvolta sfociare in quadri deliranti, sebbene i moderni criteri diagnostici distinguano chiaramente questo disturbo dai disturbi psicotici

Come riconoscerla? La diagnosi di “Ipocondria” è stata eliminata dal DSM-5. La patologia è stata riclassificata nel capitolo dei Disturbi da Sintomi Somatici e Disturbi Correlati, suddividendosi principalmente in due categorie basate sulla presenza o assenza di sintomi fisici significativi: il Disturbo d’Ansia da Malattia (DAM) e il Disturbo da Sintomi Somatici (DSS).

Nel Disturbo d’Ansia da Malattia (DAM), la caratteristica fondamentale è una preoccupazione intensa e duratura di avere o contrarre una grave malattia. I sintomi fisici sono assenti o, se presenti, sono minimi. La componente dominante è l’ansia per la salute e la paura della patologia.

Al contrario, nel Disturbo da Sintomi Somatici (DSS), il paziente presenta uno o più sintomi fisici (come dolori al petto, affaticamento, diarrea/stitichezza, o tachicardia). Gli psicopatologi classici chiamano ipocondria cum materia. Il problema non è l’assenza del sintomo, ma il modo in cui il paziente lo elabora: i pensieri sono persistenti e catastrofici, l’attenzione alle sensazioni corporee è eccessiva e la reazione emotiva al sintomo, anche se di lieve entità, è sproporzionata rispetto alla sua gravità medica. Il DSS può manifestarsi anche in concomitanza con una malattia organica reale, se la reazione psicologica all’evento è considerata eccessiva

I Sintomi Chiave e il Ciclo Ipocondriaco. Il riconoscimento del DAM nella pratica clinica si basa sull’identificazione del circolo vizioso cognitivo. Il sintomo chiave è l’Ipervigilanza Corporea, ovvero una sensibilità interocettiva ed eccessiva attenzione rivolta alle proprie sensazioni fisiche. Questa ipervigilanza fa sì che stimoli fisiologici normali—come una leggera tensione muscolare (spesso causata dall’ansia stessa), un battito cardiaco accelerato o dolori addominali lievi —vengano interpretati come segnali di pericolo imminente. L’ipervigilanza alimenta il Pensiero Catastrofico. Il paziente traduce un sintomo neutro o lieve in una prova inequivocabile di una malattia grave, innescando un intenso rimuginio.

Come si sente il paziente ipocondriaco? Egli si percepisce come fragile e vulnerabile e in particolare: a livello fisico, si sente debilitato, sempre affaticato, stanco e privo di forze; a livello emotivo, sente di non avere controllo sulle proprie emozioni e crede di essere in balia degli eventi, senza controllo alcuno nella gestione della propria vita (confusione mentale, flessione del tono dell’umore, sbalzi di umore, tristezza, irritabilità, apatia ecc.); ha paura delle malattie e ha il terrore di ammalarsi. Questa sua modalità di percepire la realtà può evolvere in un disturbo d’ansia e/o in un disturbo ossessivo-compulsivo e di ipervigilanza; talvolta, l’ipocondriaco ha timore anche per la salute dei propri cari (familiari, partner, amici) e potrebbe attivare modalità di controllo (ipervigilanza) anche su di loro. Un paziente è definito ipocondriaco (affetto da ipocondria) quando continua a male interpretare alcune sensazioni corporee nonostante abbia ricevuto rassicurazioni mediche pertinenti, valide e ben fondate, e nonostante abbia le capacità intellettive per comprendere le informazioni ricevute. Nell’ipocondria la preoccupazione può riguardare le funzioni corporee (per es. il battito cardiaco, la respirazione); alterazioni fisiche di lieve entità (per es. piccole ferite o una saltuaria allergia); oppure sensazioni fisiche indistinte o confuse (per es. “cuore affaticato”, “vene doloranti”). Questa preoccupazione, che deve persistere per un periodo minimo di sei mesi per soddisfare i criteri diagnostici, impatta drammaticamente sulla qualità della vita e sulla funzionalità quotidiana.

Le cause. Le cause dell’ipocondria possono essere molteplici e includono fattori di origine biologica (genetica-ereditaria-familiarità con patologie psichiatriche), culturali (educazione), esperienze di vita (fattori esperienziali e relazionali), tratti di personalità del paziente. Un peso rilevante sembra abbiano le esperienze traumatiche di vita: lutti, malattie gravi di familiari, esperienze di abbandono, eventi traumatici personali o di persone vicine, perdita del lavoro possono favorire lo sviluppo di diverse reazioni psicologiche, tra queste i sintomi ipocondriaci.

Come guarire dall’ipocondria: cura e trattamento.

Interventi psicologici. La Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale (TCC) è riconosciuta come la strategia terapeutica efficace per il Disturbo d’Ansia da Malattia. L’intervento mira a spezzare i circoli di mantenimento del disturbo attraverso due componenti principali: l’intervento cognitivo e quello comportamentale. La TCC lavora per riconoscere, mettere in discussione e modificare i pensieri irrazionali legati alla salute (ad esempio, l’equazione “mal di testa = tumore”). Contemporaneamente, insegna tecniche di rilassamento e gestione dello stress, come la respirazione diaframmatica, essenziali per ridurre i sintomi fisici somatizzati derivanti dall’ansia cronica.

Psicoterapia Psicoanalitica/Psicodinamica: Può esplorare le cause sottostanti e le esperienze passate che hanno contribuito allo sviluppo del disturbo. Aiuta a comprendere il significato del disturbo e a collegarlo a esperienze antecedenti.

Psicoterapia Breve Strategica: Si focalizza sulla soluzione del problema nel presente. Aiuta a interrompere le “tentate soluzioni” che mantengono il problema, come la continua ricerca di rassicurazioni mediche o l’evitamento di situazioni e Insegnando al paziente a non cercare rassicurazioni e a fronteggiare le paure.

ll trattamento farmacologico, pur essendo generalmente meno efficace degli approcci psicologici, è un supporto vitale nei casi più gravi o in presenza di disturbi co-occorrenti, in particolare depressione e ansia con forte componente ossessiva e rimuginativa. Le molecole d’elezione sono gli SSRI (Inibitori Selettivi della Ricaptazione della Serotonina), come la Paroxetina, efficaci nel ridurre la tendenza alla rimuginazione ossessiva, che caratterizza le preoccupazioni del DAM. Anche la Fluvoxamina è risultata efficace nel ridurre sia i sintomi ansiosi che quelli depressivi nelle sindromi miste. Nei pazienti che rispondono solo parzialmente alla monoterapia farmacologica, la strategia combinata, che associa gli SSRI alla TCC, si è dimostrata la più incoraggiante nel ridurre significativamente la sintomatologia complessiva

L’esito terapeutico del DAM non consiste nell’eliminazione completa della preoccupazione per la salute, che è una parte naturale dell’esperienza umana, ma nel ripristino di un rapporto funzionale con il proprio corpo. L’obiettivo ultimo è trasformare l’ipervigilanza patologica in una gestione della salute appropriata e non più guidata dalla paura, sviluppando la cruciale capacità di tollerare l’incertezza intrinseca alla vita. Questo permette ai pazienti di interrompere i rituali compulsivi e di recuperare una qualità della vita che era stata gravemente compromessa dalla ricerca incessante di una certezza impossibile.

Dott. Giuseppe Auriemma

Medico Psichiatra Psicoterapeuta

Psico-Oncologo II livello, Coordinatore SIPO Campania