Non c’è due senza tre: il Napoli pesca ancora il Barcellona

Si sono da poco conclusi i sorteggi degli ottavi di Champions League, che hanno decretato il Barcellona come avversario del Napoli. Si può tranquillamente dire che sia andata abbastanza bene, poiché sono state evitate squadre (Manchester City e Bayern) con cui non ci sarebbero state possibilità di passare il turno.

Nel complesso i blaugrana sono leggermente favoriti, più per una questione di esperienza europea che per effettiva superiorità; sarà probabilmente decisiva la condizione fisica e mentale con cui gli azzurri (specie i reduci dalla Coppa d’Africa) arriveranno al doppio confronto. La sfida tra Napoli e Barcellona sta ormai diventando una ricorrenza costante negli ultimi anni, essendo avvenuta in 3 delle ultime 5 stagioni tra Champions ed Europa League e sempre nei primi turni ad eliminazione diretta.

Tutti i doppi confronti hanno sorriso ai catalani con un trend costante: sia negli ottavi della Champions 2019/20 che nel playoff dell’Europa League 2021/22 dopo un pareggio all’andata, poi il Barcellona ha avuto la meglio battendo il Napoli con due gol di scarto.