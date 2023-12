Nola: polizia fa irruzione in casa e lo trova con 3 droghe diverse

Nola. Nasconde droga in casa. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Nola, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione di un uomo in via Flora dove hanno rinvenuto un borsello contenente 11 involucri e 7 panetti di hashish del peso complessivo di circa 850 grammi, due bustine di marijuana del peso di 3 grammi circa, due involucri di cocaina del peso di 31 grammi e diverso materiale per il confezionamento per la droga.

Pertanto, un 31enne di Nola, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.