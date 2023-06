Nola, primo premio al concorso “EconoMia” per gli alunni della Merliano – Tansillo

Non è la prima volta che l’istituto nolano riesce ad aggiudicarsi i vertici del concorso: già lo scorso anno, infatti, tre alunni dell’istituto scolastico hanno concluso la selezione piazzandosi al primo, secondo, e terzo posto. In questa edizione il gradino più alto del podio se lo sono aggiudicato gli alunni della terza D. Buon piazzamento in ogni caso anche per i ragazzi della prima D, che sono arrivati terzi. L’altro giorno la premiazione, che si è svolta a Torino presso il grattacielo Intesa Sanpaolo, alla presenza dell’ex Ministro Elsa Fornero. A svolgere il ruolo di coordinatrice del progetto, per la scuola nolana, la professoressa Paolina Notaro.

Due le fasi in cui si è articolato il concorso: la prima che ha visto una fase preliminare, in cui i ragazzi hanno gareggiato on line, confrontandosi con gli allievi di altri istituti di tutt’Italia, rispondendo alle domande di economia. Si è passati poi alla fase finale: il tema del concorso quest’anno era concentrato sui concetti di economia circolare e di ecosostenibilità. A tenere le redini della scuola nolana è la dirigente Maria Rosaria Guerriero.