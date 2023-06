Ignoti distruggono l’auto di un vigile urbano

SAN GIORGIO A CREMANO – Danni all’auto privata di un vigile urbano in servizio al Comando della Polizia Municipale a San Giorgio a Cremano. A darne notizia è il sindaco Giorgio Zinno che esprime solidarietà a nome dell’intera comunità e del Comando della Municipale.

Sconosciuti avrebbero sfondato il lunotto posteriore della vettura parcheggiata dall’agente in via Galdieri intorno alle 7.30, ad orario di ingresso al lavoro. Ad accorgersi dei danni, sono stati alcuni colleghi di passaggio in zona con l’auto di servizio. L’agente di Polizia municipale che è anche coordinatore del Nucleo antidegrado che si occupa di controlli sulle occupazioni abusive di suolo pubblico, ha presentato denuncia ai Carabinieri.

“Il lavoro che i nostri agenti stanno svolgendo sul territorio è encomiabile e sta producendo ottimi risultati”, commenta Zinno. “Non arretreremo e anzi proseguiremo su questa strada, implementando ulteriormente le attività di controllo e repressione di fenomeni illeciti in città”