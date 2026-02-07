sabato, Febbraio 7, 2026
14.9 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:1 min
334

Nola, furto d’auto in pieno giorno ripreso dalle telecamere

Redazione1
di Redazione1

 

Nola, furto d’auto in pieno giorno ripreso dalle telecamere di sicurezza. La vittima invia il video a Borrelli (Avs): “Ladri scatenati non temono nulla, agiscono a volto scoperto con la luce del sole. Pene certe, basta impunità”

 

Un cittadino si è rivolto al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli dopo aver subito il furto della propria auto in pieno giorno, in via Marciano a Nola. Il colpo è stato interamente ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Dalle immagini, inviate dalla vittima al deputato Borrelli, si vedono chiaramente due uomini scendere da una jeep di colore scuro e, armati di piede di porco, forzare con rapidità la portiera del veicolo. In pochi minuti l’auto viene portata via, sparendo nel nulla. La vittima si è immediatamente recata presso il più vicino commissariato di polizia per sporgere regolare denuncia, allegando i filmati.

 

“Queste immagini – dichiara il deputato Francesco Emilio Borrelli – dimostrano come i ladri siano ormai scatenati e non temano più nulla. Agiscono a volto scoperto, in pieno giorno, con la luce del sole, forti di un senso di impunità dilagante che va fermato immediatamente. Non è accettabile che bande criminali possano colpire con tale disinvoltura, seminando paura e provocando seri danni economici ai cittadini onesti. Servono pene certe e controlli costanti. Questi criminali non possono continuare a circolare liberamente nelle nostre strade, mettendo a rischio la sicurezza e la serenità delle persone perbene, che sono stanche di subire. Serve dare risposte chiare, rapide ed efficaci: tolleranza zero verso chi vive di illegalità”.

 

Link al video: https://www.facebook.com/reel/872518878970948/?s=single_unit

 

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Sorella uccisa, gip non crede a Giuseppe: spunta una testimone

0
Il 4 gennaio una tragedia ha colpito la famiglia...
Cronaca

Somma sotto choc: giovane imprenditore muore all’improvviso a 32 anni

0
  Somma Vesuviana si è svegliata questa mattina avvolta da...
ComunichiAmo

Parole in trasformazione: come è cambiato il nostro modo di comunicare negli ultimi 30 anni?

0
La domanda è inevitabile: come è cambiata la società...
Cronaca

Divani, targhe rubate e rifiuti: blitz sull’Alveo Quindici

0
  Marigliano - Un’importante operazione di controllo del territorio è...
Generali

Giornate Raccolta del Farmaco, 26ª edizione: nessuno debba scegliere se mangiare o curarsi

0
Dal 10 al 16 febbraio 2026 tornano le Giornate...

Argomenti

Cronaca

Sorella uccisa, gip non crede a Giuseppe: spunta una testimone

0
Il 4 gennaio una tragedia ha colpito la famiglia...
Cronaca

Somma sotto choc: giovane imprenditore muore all’improvviso a 32 anni

0
  Somma Vesuviana si è svegliata questa mattina avvolta da...
ComunichiAmo

Parole in trasformazione: come è cambiato il nostro modo di comunicare negli ultimi 30 anni?

0
La domanda è inevitabile: come è cambiata la società...
Cronaca

Divani, targhe rubate e rifiuti: blitz sull’Alveo Quindici

0
  Marigliano - Un’importante operazione di controllo del territorio è...
Generali

Giornate Raccolta del Farmaco, 26ª edizione: nessuno debba scegliere se mangiare o curarsi

0
Dal 10 al 16 febbraio 2026 tornano le Giornate...
Attualità

Giancarlo Bigazzi: l’artigiano della canzone conquista le olimpiadi invernali con “ti amo”

0
Per il cortometraggio del countdown mondiale delle Olimpiadi invernali,...
Cronaca

Docente escluso dalle graduatorie, la preside di Caivano condannata a pagare 16mila euro

0
Il Tribunale civile di Napoli Nord ha condannato la...
Politica

Somma, Giuseppe Nocerino: «Sono a disposizione della mia città. È tempo di responsabilità e di sindaci che sappiano ascoltare e decidere nell’interessi di tutti»

0
riceviamo e pubblichiamo Il commercialista Giuseppe Nocerino annuncia la sua...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Sorella uccisa, gip non crede a Giuseppe: spunta una testimone
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996