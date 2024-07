NOLA – Si sorride in Campania in occasione del concorso di venerdì 26 luglio. Nella regione – riporta Agipronews – sono stati vinti 37.500 euro, frutto di tre premi.

Il più alto di giornata si segnala a Nola, dove un fortunato giocatore si porta a casa 22.50 euro grazie ad un “7 Doppio Oro”. Poi 10mila euro vinti a Napoli e 5mila a Caserta.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 11,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,2 miliardi da inizio anno.