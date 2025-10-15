Aggressione a Marigliano, massacrato di botte per l’auto

Nella serata di ieri, sull’Asse Mediano nella zona di Marigliano, un ragazzo di 30 anni è stato aggredito per aver sventato una rapina

L’aggressione è avvenuta ieri, 14 ottobre, per mano di quattro individui su due scooter.

Dapprima gli hanno intimato di consegnare l’auto. Il ragazzo, nel tentativo di impedire la rapina, ha lanciato lontano le chiavi della vettura.

Da qui si sono susseguite una serie di violenze ai danni del ragazzo. Calci, botte e persino colpi dati con mazze di ferro. I rapinatori sono poi andati via lasciando il ragazzo sanguinante e sofferente per terra.

Tutta questa violenza per un orologio di poco valore e un’auto, una Mercedes di una decina d’anni.

Il ragazzo è stato poi portato all’Ospedale Cardarelli, dove è attualmente ricoverato, e ha riportato diverse fratture al polso (per le quali dovrà essere operato), ematomi sparsi per il volto e innumerevoli tagli su gambe e braccia.

A diffondere la notizia è stato il padre della fidanzata del giovane, esprimendo rabbia e preoccupazione per questo gesto ignobile: “Quanto accaduto al fidanzato di mia figlia non è solo un dramma personale, ma il sintomo che lasciare Napoli e l’Italia non è solo una questione lavorativa, ma di sopravvivenza. Le nostre città sono invivibili e pericolose. Non è possibile uscire di casa e non sapere cosa ti può succedere. Andare via è quasi una conditio sine qua non per vivere in maniera civile.”

Ad intervenire su questo episodio è stato il Deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli: “Questo ennesimo, orribile episodio conferma che siamo di fronte a una deriva criminale senza precedenti, in cui la vita umana non ha più alcun valore. Siamo invasi da una feccia che non esita a bastonare a sangue e a lasciare in fin di vita un uomo solo per rubare un’auto o un orologio di pochi euro. Questi criminali sono pronti ad ammazzare per pochi spiccioli.”

Borrelli, inoltre, chiede un rafforzamento dei controlli in queste aree troppo spesso trascurate: “Non possiamo accettare che i nostri concittadini vivano nel terrore e che la fuga da questa violenza sia percepita come l’unica via per la sopravvivenza, come drammaticamente testimonia il padre della ragazza. La denuncia dei cittadini sulle zone ‘calde’ come gli assi viari di collegamento con le aree periferiche, dove questi episodi sono purtroppo una ‘regolarità’, deve essere raccolta dalle Forze dell’Ordine. Chiediamo un immediato rafforzamento dei controlli e l’impiego di agenti in borghese in queste aree strategiche.

Dobbiamo rispondere con la massima fermezza e con la certezza della pena. Esprimo la mia massima solidarietà al giovane ferito e alla sua famiglia e assicuro che seguirò da vicino l’evoluzione delle indagini.”

Questa è l’ennesima prova che la criminalità stia prendendo il sopravvento e che bisogna intervenire severamente per riuscire a cambiare le cose.

Fonte foto pagina Facebook Francesco Emilio Borrelli