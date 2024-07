Nola, il progetto “Insieme in armonia” del liceo Albertini

Nola. Riceviamo e pubblichiamo:

“Scuola Viva”, il liceo Albertini in campo con il progetto “Insieme in

armonia” Partnership con Università, istituzioni e fondazioni culturali

Il dirigente scolastico Rosario Cozzolino: “Così limitiamo gli abbandoni

e scopriamo talenti nascosti”.

Il “Recitar cantando” e l’intelligenza artificiale tra le attività che hanno animato

i 7 moduli formativi del progetto “Insieme in Armonia” che il liceo Albertini di

Nola ha promosso in collaborazione con l’istituto comprensivo “Mercogliano-

Guadagni” di Cimitile, in partenariato con la Fondazione Aristide La Rocca, il

Museo Diocesano di Nola, la Fondazione Città della Scienza, l’Università di

Salerno. Il progetto per centinaia di studenti ha rappresentato la possibilità di

assecondare le proprie vocazioni e le proprie aspirazioni orientando così il

futuro percorso formativo e professionale. Non è un caso che a prendere parte

ai laboratori previsti per la prima annualità del secondo ciclo del programma

“Scuola Viva” finanziato dalla Regione Campania con i fondi FSE 2021/2027,

siano stati gli alunni del triennio che adesso hanno idee più chiare sulle attitudini

professionali che agevolano la riuscita dei progetti di vita.

“Occasioni motivanti”, come le ha definite il dirigente scolastico Rosario Cozzolino,

secondo il quale “Il progetto ha rappresentato un percorso avvincente che ha

consentito ai ragazzi di conoscere nuovi mondi, come quello universitario,

nuove professioni e soprattutto ha fatto scoprire loro inclinazioni nascoste e

capacità inesplorate. In più ha contribuito a rafforzare e ad incoraggiare gli

studenti a continuare con determinazione gli studi prevenendo l’insuccesso e

la dispersione scolastica, in piena sintonia con le finalità del programma Scuola

viva della Regione Campania”.

A conclusione delle attività laboratoriali gli alunni hanno dato vita ad un

emozionante momento di condivisione dei risultati raggiunti. L’evento si è

svolto nell’aula percussioni della scuola che di recente è stata intitolata a

Giuseppe Falco, studente modello strappato alla vita da una malattia che non

gli ha dato scampo. “Un ragazzo meraviglioso, un alunno talentuoso e virtuoso che ci ha insegnato – ha sottolineato il dirigente scolastico – che si può essere speciali cercando di essere migliori”.

Ed è anche nel suo nome che i protagonisti della prova

finale hanno dato il meglio ispirandosi alla determinazione ed alla passione di

Giuseppe. Ma ecco i moduli formativi che hanno accresciuto le competenze

dei partecipanti. In partenariato con la Fondazione Aristide La Rocca è stato attivato il laboratorio di musica corale e strumentale con Master Class che ha coinvolto

gli alunni delle due scuole in rete in un percorso formativo che si è concentrato

su fiati, archi, percussioni e musica d’insieme. L’approdo è stato una

performance di alto livello che ha stupito gli ospiti della manifestazione

conclusiva.

Stesso risultato per il laboratorio di teatro lirico e arte scenica organizzato

proprio in sinergia con il modulo di musica corale e strumentale. A pochi mesi

dall’iscrizione del canto lirico nella lista rappresentativa del patrimonio culturale

immateriale Unesco, i ragazzi hanno reso omaggio ad un traguardo raggiunto

dopo ben 11 anni con l’interpretazione delle arie più famose de L’elisir d’amore

di G. Donizetti e della Carmen di Bizet, sotto la guida esperta del tenore

Maestro Daniele Zanfardino. Le attività progettuali hanno contemplato non solo

espressioni artistiche ma anche approfondimenti scientifici come quelli del

modulo su “Sicurezza e tecniche di base di laboratorio biochimico”, in

partenariato con la Fondazione Città della Scienza.

A seguire gli studenti, che hanno acquisito competenze pratiche e teoriche nel

campo della biochimica e della sicurezza alimentare, sono stati anche i

ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno che hanno

rivolto l’attenzione sulle innovazioni in campo alimentare come la carne

coltivata e l’uso degli insetti come alimenti.

Il Dipartimento di Informatica dell’Università di Salerno è stato invece partner

del laboratorio di coding e robotica con attività di programmazione e utilizzo dei

robot guidando gli alunni a mettere in gioco tutto il loro potenziale creativo e le

competenze acquisite.

Con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Salerno si è

invece approfondito il tema dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità

favorendo la conoscenza delle caratteristiche fisiche e chimiche di materiali di

uso comune come i polimeri, in modo da studiarne l’impatto e la sostenibilità

ambientale.

In campo anche il Museo Diocesano di Nola che ha collaborato per il laboratorio

di arte e territorio: due, in questo caso, i moduli formativi che hanno riguardato

la “scoperta guidata” di luoghi, monumenti e oggetti del ricco patrimonio storico

e artistico nolano.

Una full immersion nelle radici culturali della città per rafforzare il senso di

appartenenza ad una comunità che favorisce una cittadinanza attiva e

responsabile.

Il progetto “Scuola Viva”, in conclusione, ha avuto un’eccellente ricaduta su

tutta la collettività scolastica soprattutto sulle competenze specifiche dei

discenti e sulla socialità.