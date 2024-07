A Somma e Sant’Anastasia il premio inciviltà: per i carabinieri il 100% delle auto vìola il codice

SANT’ANASTASIA E SOMMA VESUVIANA – Più del 100% di automobilisti vìola il codice della strada. Il bilancio dei controlli dei Carabinieri

Per gli amanti delle statistiche, il bilancio dei controlli alla circolazione stradale eseguiti dai Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna nei comuni di Sant’Anastasia e Somma Vesuviana è da record.

Il focus è sul rispetto del codice della strada.

79 i veicoli controllati, 81 le sanzioni applicate. In sostanza più del 100% degli automobilisti fermati non è in regola. 15 i veicoli sequestrati, oltre il 23mila euro il conto delle violazioni contestate.

Guida senza casco, mancanza di una copertura assicurativa e guida col cellulare le sanzioni più frequenti.

Servizi di questa tipologia continueranno anche nei prossimi giorni.