Nola, al via il Festival della Canzone dei Gigli

Anche stasera lo spirito gioioso e coinvolgente della Festa dei Gigli in onore di San Paolino si rinnova con uno spettacolo unico dedicato alla tradizione musicale delle macchine da festa.

Il Festival della Canzone dei Gigli, in programma dalle ore 21.00 in Piazza Duomo, offrirà a tutti gli appassionati spettatori un fantastico caleidoscopio di sonorità caratteristiche e melodie celebri; attraversando con brio e sentimento il panorama di armonie e brani legato alle partiture più rappresentative del passato e del presente, oltre alle interpretazioni più famose della storia della kermesse.

Un patrimonio straordinario, che grazie a parolieri, musicisti e strumentisti ancora oggi risuona vivido nella memoria delle persone di tutte le età, con ritornelli e strofe divenute leggendarie per la loro capacità innata di cogliere passione e identità, allegria e malinconia, competizione e appartenenza, unione e religiosità, celebrazione ed eredità culturale. Un’immensa fucina artistica di rimandi e riferimenti simbolici, antropologici, popolari ed aulici; una grande riserva di strutture melodiche identificabili ma sempre creative ed originali; una inesauribile fonte, ricca e geniale al punto da plasmare e definire nel tempo la “Musica dei Gigli” come un genere a parte, concepito per esaltare la Festa, i suoi protagonisti e diffonderne i valori.

