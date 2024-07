Pomigliano d’Arco, Mondadori Bookstore arriva in città

Pomigliano d’Arco. Riceviamo e pubblichiamo:

Segrate, 2 luglio 2024 – Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, apre a Pomigliano d’Arco (NA) domani – mercoledì 3 luglio alle 17.30 – un nuovo punto vendita dedicato al mondo dell’intrattenimento, dei libri e della cultura.

La libreria si inserisce in un contesto centrale e strategico dell’Italia meridionale, con l’obiettivo di diffondere cultura e promuovere la lettura a un pubblico il più ampio possibile e, in particolare, tra le nuove generazioni, in linea con la mission del network.

«Dopo un’esperienza di 15 anni nel Retail, sempre con Mondadori Store, ho finalmente realizzato il sogno di aprire una libreria tutta mia nella città dove sono nata», dichiara Marina Iasevoli, affiliata Mondadori Store. «Insieme al network di librerie, continuiamo a crescere e sviluppare il nostro business, promuovendo la cultura in tutte le sue forme e cercando di soddisfare le diverse necessità di un pubblico diventato ormai sempre più eterogeneo, anche attraverso laboratori, gruppi di lettura e incontri con gli autori. Inoltre, insieme al mio socio Pasquale Avallone, vogliamo valorizzare soprattutto le nuove generazioni. L’obiettivo è quello di creare una rete di comunicazione efficace tra noi e le scuole, affinché le ragazze e i ragazzi possano recarsi in libreria anche solo per un consiglio, consultare un testo o scambiare opinioni», conclude l’affiliata.

La nuova libreria di Pomigliano d’Arco – con cui si amplia la già estesa rete di Mondadori Store – si estende su 90 metri quadrati e offre una selezione di circa 4.000 titoli, dai grandi classici ai best sellers – tra narrativa, saggistica, varia -, con un riguardo particolare ai giovani lettori grazie al format We are Junior, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose e il reparto dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti Just Comic. Ad ampliare l’offerta dello store è presente anche l’area dedicata ai #BookTok per le nuove generazioni di lettori, oltre a quelle riservate alla cartoleria, gift card e gift box.

Il Mondadori Bookstore di Pomigliano d’Arco è completamente a servizio di lettrici e lettori all’interno del punto vendita, grazie al supporto di uno staff specializzato e altamente qualificato, ma anche anche online. I clienti potranno essere aggiornati attraverso le pagine Facebook e Instagram ed entrare in contatto con la libreria attraverso i servizi digitali di Mondadoristore.it, per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo e ritirarlo in negozio, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli.

Il nuovo Mondadori Bookstore si inserisce nel piano di rinnovamento e sviluppo continuo di Mondadori Store, la più estesa rete di librerie in Italia, con oltre 500 punti vendita diffusi dalle grandi città ai centri più piccoli. Un presidio culturale attivo su tutto il territorio nazionale, online con il sito di e-commerce Mondadoristore.it e la formula bookclub, attraverso una proposta che affianca al libro – sempre al centro dell’offerta – esperienze di intrattenimento, eventi e servizi multicanale, raggiungendo ogni anno oltre 20 milioni di clienti.