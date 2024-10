Nella “serata” del Rotary si parla di antichi mestieri di Ottajano

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 26 ottobre, in Ottaviano, nel Circolo “Scudieri”, a partire dalle 18.30 Carmine Cimmino parlerà ai soci del Rotary Club Ottaviano, di cui è presidente Giuseppe Saetta, di mestieri antichi che segnano in modo “particolare” la storia sociale ed economica della città tra ‘700 e ‘800. Correda il comunicato l’immagine di un manifesto pubblicitario della macchina per cucire che prese il nome da Isaac Merrit Singer: egli ne depositò il brevetto nel 1851. Sarte e camiciaie hanno scritto capitoli fondamentali nella storia della città, dove, nell’Ottocento, erano numerose anche le “setaiole”: ma l’eruzione del 1906 distrusse le selve di gelsi e gli allevamenti di bachi da seta.