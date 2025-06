Napoli scommette sull’innovazione urbana: arrivano i cassonetti interrati per la raccolta differenziata

A Napoli verranno installati nuovi cassonetti per la raccolta differenziata completamente interrati.

La città di Napoli si prepara a una svolta ecologica e urbanistica: in 18 tra piazze e vie del centro storico verranno installati nuovi cassonetti per la raccolta differenziata completamente interrati. Il progetto, approvato dalla giunta comunale con delibera n. 287 del 19 giugno 2025, prevede un sistema di raccolta più discreto, capiente e integrato nel contesto cittadino, realizzato da ASIA, l’azienda responsabile della gestione dei rifiuti.

Come funzionano i nuovi cassonetti sotterranei

Il sistema prevede l’impiego di contenitori interrati del tipo “Easy Underground”, ospitati in strutture prefabbricate in cemento armato. In superficie saranno visibili solo piccole torrette per il conferimento dei rifiuti, riducendo l’impatto visivo e migliorando l’estetica delle aree coinvolte. Ogni punto di raccolta sarà composto da tre torrette, corrispondenti a tre contenitori interrati, ciascuno con una capienza di 5.000 litri – ben superiore rispetto ai tradizionali contenitori in superficie.

Le zone interessate dal progetto

Le prime installazioni riguarderanno aree molto frequentate del centro, tra cui:

•Corso Arnaldo Lucci

•Piazza Cavour

•Piazza Dante

•Piazza Vittoria

•Via Toledo

•Via Foria

•Via Santa Maria di Costantinopoli

•Via Alessandro Poerio

•Via San Giovanni a Carbonara

•Piazza del Carmine

Le piazze:

piazza Carità

piazza Mazzini

via Cesario Console

via Tito Angelini

via Cesare Rosaroll 2

piazza Mercato

via Carducci

Complessivamente sono stati valutati 78 siti potenzialmente idonei, ma i primi 18 rappresentano il nucleo iniziale di una sperimentazione che, se efficace, potrà essere estesa ad altre zone della città.

Una città più pulita e ordinata

Con l’introduzione di questa tecnologia, Napoli mira a migliorare la gestione dei rifiuti urbani e a rendere le aree pubbliche più ordinate, funzionali e rispettose del patrimonio architettonico. Un passo avanti concreto verso una città più sostenibile e vivibile.