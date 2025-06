Barbie diventa intelligente grazie all’AI

Mattel guarda al futuro: in arrivo giocattoli intelligenti con l’IA generativa.

Un nuovo capitolo si apre nel mondo dei giocattoli: Mattel, storica azienda americana da oltre 80 anni punto di riferimento del settore, ha siglato un accordo strategico con OpenAI, segnando l’inizio di un’era in cui l’intelligenza artificiale entra ufficialmente nelle camerette dei più piccoli.

L’obiettivo? Utilizzare l’IA non solo per accelerare la progettazione dei prodotti, ma anche per trasformare Barbie, Hot Wheels e altri iconici brand in giocattoli interattivi, capaci di parlare, rispondere e raccontare storie personalizzate. Un’innovazione che promette di rendere il gioco sempre più immersivo e coinvolgente.

Il primo lancio è previsto entro la fine del 2025, anche se non è ancora stato svelato quale sarà la prima linea a debuttare con l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, le indiscrezioni puntano su Barbie o sulle amatissime Hot Wheels.

Mattel ha sottolineato che i sistemi saranno attentamente calibrati per garantire esperienze sicure e adatte all’età dei bambini, assicurando particolare attenzione alla privacy dei minori. La promessa dell’azienda è chiara: innovazione sì, ma con responsabilità.

Un futuro che divide

Nonostante l’entusiasmo, l’iniziativa ha già sollevato alcune critiche. L’associazione Public Citizen, ad esempio, ha espresso preoccupazioni sul potenziale impatto sociale di questi “giocattoli parlanti”, definendoli un “esperimento sociale” che richiederebbe maggiore trasparenza e regolamentazione. Secondo alcuni esperti, infatti, la presenza di IA in un momento così delicato dello sviluppo infantile potrebbe compromettere la distinzione tra realtà e finzione, alterando dinamiche relazionali e cognitive.

L’annuncio arriva in un momento complesso per il settore del giocattolo, che negli ultimi anni ha registrato un calo significativo delle vendite. L’intelligenza artificiale potrebbe rappresentare una leva decisiva per la ripresa del mercato, ma resta aperta la sfida: innovare senza sacrificare i valori educativi e affettivi del gioco.