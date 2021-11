Napoli – Lazio, una festa che non finisce più (la diciannovesima dell’alieno Gennaro)

Ciao, sono Gennaro, l’unico alieno che conosci, o ne vedi qualche altro? Oggi sono contento, non ho vissuto Maradona, ma ho percepito l’amore che Napoli ha regalato al ragazzo d’oro. Non ero ancora arrivato negli anni 80, ma a distanza di tanti anni si sente l’impatto che ha avuto calcisticamente sul Napoli e Napoli. Mi rattrista non esserci stato. Ma tanto sono quasi napoletano, e sto assimilando i vostri sentimenti. La mia specie non ha i condotti salivari, altrimenti piangerei con voi. Ah, ma non vi ho mai detto che io sono diverso da voi anche fisicamente, e sto utilizzando una delle poche tecnologie che ho con me per modificare il mio aspetto?

Al San Paolo è festa, le luci illuminano lo stadio, la statua commemora D10S, vedo tanti tifosi, tanti ospiti, il vecchio e il nuovo presidente. Quale serata migliore per una gran partita? Potrebbe non essere così, e invece si trasforma in un dominio azzurro quasi assoluto. Tranne un paio di pericoli nel primo tempo è quasi solo Napoli. Il Napoli gestisce con tranquillità, trova sempre gli spazi per uscire dalla difesa, i canali per scambi stretti per poter allargare sugli estremi, e la Lazio gira a vuoto. La squadra di Sarri è spaesata. Il Napoli la stritolerà, facendola sembrare squadra di categoria inferiore. Zielinski sblocca già al minuto 7, e Mertens fa il Maradona in mezzo alla difesa al 10′, proprio al 10′, sì, a ricordare il vostro Dio. Mertens raddoppia con una palommella e nella ripresa chiude Fabian con un fendente dei suoi da fuori area. Non c’è scampo, la Lazio va in frustrazione, il Napoli gestisce. Bravi tutti, anche Lobotka e Lozano, sottotono di recente, hanno dato il proprio contributo. 4 – 0, e gli azzurri guadagnano il primo posto in solitaria.

Il periodo del Napoli non era dei migliori, si era preso una pausa di riflessione, ma con la Lazio gioca, forse, la sua miglior partita della stagione. Annichilisce gli avversari, mostra tutta la sua forza, commemora nel modo migliore Maradona. L’obiettivo è continuare così, perché nessuno ci assicura che il Napoli non inciampi ancora. Vogliamo una festa così, una festa che non finisce più.