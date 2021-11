Carabinieri nella roccaforte dello spaccio, giovane prova fuga clamorosa

Caivano, Parco Verde: Operazione anti-droga. Perquisizioni e un arresto. In manette un 21enne

Non si ferma l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del Parco Verde di Caivano da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli.

In prima linea i militari della locale stazione che anche ieri sera hanno setacciato la zona insieme ai carabinieri del reggimento Campania. Diverse le perquisizioni effettuate per la ricerca di armi e droga.

Durante le operazioni, i militari hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Francesco Bervicato, 21enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo, alla vista dei militari, si è prima nascosto tra le siepi per poi cercare di allontanarsi a piedi. I carabinieri lo hanno notato, inseguito e bloccato. Perquisito, è stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina e la somma contante – ritenuta provento del reato – di 756 euro. L’arrestato è stato condotto al carcere di poggioreale in attesa di giudizio.