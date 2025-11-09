Napoli, dedicata a James Senese la Fiera dei Presepi di San Gregorio Armeno

La cerimonia di apertura della Fiera dei Presepi di San Gregorio Armeno venerdì 14 novembre sarà dedicata a James Senese.

La statuina di James Senese e i Napoli Centrale

La cerimonia inaugurale della Fiera, organizzata dall’associazione “Le botteghe di San Gregorio Armeno, presieduta da Vincenzo Capuano, e dall’associazione artigianale arte presepiale di San Gregorio Armeno, presieduta da Samuele Marigliano, con la collaborazione dell’architetto Gabriele Casillo, sarà dedicata a James Senese, uno dei più grandi musicisti napoletani del XX e XXI secolo.

Verrà realizzata un statuetta di James, a quanto si apprende, da donare a un rappresentante del gruppo storico dei Napoli Centrale, la leggendaria band di cui faceva parte anche Pino Daniele.

Ancora da definire il programma completo ed il parterre degli ospiti. Tra gli invitati, a quanto filtra, ci sarebbe anche Tullio De Piscopo, batterista e cantautore, nonché altro mostro sacro della musica partenopea. Invitate al taglio del nastro, ovviamente, anche tutte le istituzioni cittadine.