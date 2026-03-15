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Muore carbonizzata nell’incendio dell’abitazione: trovati mozziconi di sigaretta accanto al letto

Redazione1
di Redazione1

Dolore e incredulità tra Cuma e Licola dopo la morte di Teresa, una donna di 65 anni deceduta in un incendio divampato nella sua abitazione. Il corpo della vittima è stato trovato carbonizzato nella camera da letto dell’appartamento di via delle Colmate, dove viveva insieme al marito.

La tragedia si è verificata nel primo pomeriggio. Dopo aver pranzato insieme, Teresa aveva deciso di sdraiarsi per riposare mentre il marito era uscito in giardino. Poco dopo l’uomo ha iniziato a sentire dei rumori sospetti provenire dall’interno della casa. Quando si è avvicinato per capire cosa stesse accadendo ha visto il fumo e le fiamme propagarsi dalla zona della camera.

In pochi minuti sul posto sono arrivati anche alcuni vicini di casa, richiamati dall’odore pungente dell’incendio e dal fumo visibile dall’esterno. Nonostante i tentativi di intervenire, nessuno è riuscito ad entrare nell’abitazione: l’aria era ormai irrespirabile e le fiamme si erano già diffuse.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco, dei sanitari del 118 e della polizia del commissariato di Pozzuoli. Dopo aver spento il rogo, i pompieri hanno trovato il corpo della donna nella stanza da letto, completamente avvolto dalle conseguenze dell’incendio.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. I primi rilievi indicano che una parete della stanza risulta fortemente annerita, circostanza compatibile con una fiammata improvvisa. Secondo le prime ipotesi, l’incendio potrebbe essere partito da alcuni indumenti presenti nella stanza.

Durante il sopralluogo sono stati recuperati anche diversi mozziconi di sigaretta. Pare infatti che la donna avesse l’abitudine di fumare mentre era a letto. Non si esclude che Teresa si sia addormentata con la sigaretta accesa e che questa, cadendo tra i vestiti o sul pavimento, abbia provocato il rogo.

Al momento gli investigatori ritengono poco probabile l’intervento di terze persone o l’ipotesi di un gesto volontario. Le indagini proseguono comunque per chiarire ogni dettaglio della tragedia.

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