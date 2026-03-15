Violenta rissa in discoteca a Pomigliano: 19enne colpito con una bottiglia, ferita anche una ragazza

Notte di violenza in una discoteca di Pomigliano d’Arco, dove una lite tra giovani si è trasformata in una brutale aggressione. Il bilancio è di due feriti: un ragazzo di 19 anni, ricoverato in prognosi riservata, e una giovane di 18 anni colpita con un’arma da taglio.

L’episodio è avvenuto nelle prime ore di oggi all’interno di un locale notturno situato in via dell’Aeronautica. Secondo le prime informazioni, nel corso della serata sarebbe scoppiato un violento alterco tra alcuni presenti che nel giro di pochi istanti è degenerato in una vera e propria rissa.

Durante lo scontro il 19enne è stato colpito più volte alla testa con una bottiglia di vetro. I colpi gli hanno provocato traumi importanti al capo, rendendo necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli. Le sue condizioni sono considerate serie e i medici hanno deciso di mantenere la prognosi riservata.

Nella confusione è rimasta ferita anche una ragazza di 18 anni. La giovane ha riportato una ferita da arma da taglio alla natica sinistra ed è stata trasportata all’ospedale di Nola per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini di videosorveglianza del locale per individuare i responsabili dell’aggressione. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la violenza.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sarebbe una discussione nata per motivi banali, forse uno sguardo o una parola di troppo durante la serata, ma ogni dettaglio resta ancora da chiarire.

Nonostante la gravità dell’episodio, nessuno dei due giovani feriti risulterebbe al momento in pericolo di vita.

Foto di repertorio