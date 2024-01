Muore a 26 anni sulla strada del lavoro, travolto giovane papà di Casalnuovo

CASALNUOVO – La città di Casalnuovo è sotto choc per una tragedia improvvisa e ingiusta. Stamattina è deceduto sull’autostrada Roma-Napoli Emanuele Esposito, 26enne della frazione Tavernanova di Casalnuovo.

Emanuele, padre di una bimba di appena 2 anni, stava percorrendo il tratto casertano dell’A1 quando, all’altezza del casello di Caserta Nord, ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata finendo contro il guardrail. Il giovane è riuscito a uscire indenne dall’urto ma nel tentativo di lasciare l’abitacolo per dare l’allarme è stato travolto da un’auto che sopraggiungeva in quel momento.

Per Emanuele purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia stradale ha chiuso il tratto interessato per consentire prima le operazioni di soccorso e poi i rilievi del caso.