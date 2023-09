Morto in mare a Capri, vittima lavorava nella troupe di Sorrentino

Dopo la drammatica notizia del ritrovamento di un cadavere nelle acque dell’isola di Capri, sono subito partite le indagini investigative per capire tutte le dinamiche che hanno portato alla morte dell’uomo.

È doveroso sottolineare che sarà l’esame autoptico a rivelare con certezza le cause della morte. Per ora gli inquirenti stanno cercando di capire se si tratti di incidente o meno, e soprattutto cos’è accaduto all’uomo. Identificato fin da subito,il costumista faceva parte della troupe cinematografica che stava lavorando alla riprese del nuovo film si Sorrentino. I colleghi avevano segnato la scomparsa solo 24 ore dopo il ritrovamento del cadavere avvenuto grazie ad un canoista che si stava allenando nelle acque di Capri, il quale ha subito avvertito le autorità.

Le indagini purtroppo non sono semplici: bisogna innanzitutto capire se sia avvenuto un incidente e soprattutto dove e come si sia verificato. Purtroppo al momento si è ancora lontani dalla verità giudiziaria in quanto sono praticamente inesistenti prove che possano accertare cosa sia accaduto.

È per questo che l’autopsia sarà l’elemento fondamentale per capire come l’uomo sia morto e poter ricostruire se si tratta di un incidente, di un caso fortuito, un momento di distrazione oppure altro.

Sono ancora in corso le testimonianze dei colleghi e dei familiari: gli inquirenti stanno attualmente vagliando ogni possibilità, ma per ora sembra si possa escludere litigi o incomprensioni lavorative.