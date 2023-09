Malore a Fuorigrotta, salvato dagli agenti impegnati allo stadio

Napoli. Un provvidenziale intervento sabato sera di due poliziotti del 6° Reparto Volo della Polizia di Stato di Napoli, impegnati nei servizi di ordine pubblico presso lo stadio Diego Armando Maradona per l’incontro di calcio Napoli-Lazio, ha salvato la vita ad un anziano signore colto da un improvviso malore in strada.

I due operatori, impegnati nel particolare servizio per assicurare il ponte radio tra l’elicottero e la sala operativa della Questura per la trasmissione delle immagini della partita, notavano

In viale Augusto un ottantenne che improvvisamente si accasciava al suolo evidenziando da subito un preoccupante stato di semincoscenza con tremore, sudorazione e conati di vomito. I due poliziotti si sono quindi precipitati in soccorso della persona e attuate le prime procedure di assistenza ed acquisite le necessarie informazioni sulle condizioni di salute del medesimo, portatore di pacemaker, intuita la gravità della situazione hanno fatto subito intervenire sul posto un ambulanza del 118 per l’urgente trasporto dello stesso presso l’ospedale Fatebenefratelli di Napoli, struttura attrezzata per le patologie cardiache. Intervento provvidenziale quello dei due poliziotti che ha evidenziato un grande senso del dovere ed eccezionale professionalità

sottolineata dal plauso e dai ringraziamenti dei tanti presenti che avevano assistito all’evento e al brillante operato dei due poliziotti