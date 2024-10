Mettono topo morto davanti alla caserma della Forestale a Marigliano

MARIGLIANO – Uno scatolone con dentro un ratto in stato di decomposizione e dei residui di croccantini per animali è stato rinvenuto dai carabinieri forestali a Marigliano, adagiato all’esterno della sede che ospiterà il Nucleo nelle prossime settimane, con le insegne dei carabinieri già visibili.

Un episodio che ha avuto risalto anche sui social. I militari, pensando ad un atto intimidatorio, hanno adottato immediatamente le misure di sicurezza più elevate ed una vigilanza assidua del sito.

Dalle immagini acquisite dalle telecamere site nelle vicinanze della caserma, è emerso poi che erano state due persone a porre il pacco all’esterno della caserma; dai codici di spedizione presenti sul pacco i militari sono riusciti a risalire alle generalità dell’individuo a cui era destinato, ovvero un uomo residente nella zona della stazione. E’ stato proprio quest’ultimo, poco dopo, ad aver contattato i carabinieri del Nucleo Forestale di Marigliano riferendo di essere stato lui stesso, in compagnia della sorella, a abbandonare la scatola. L’uomo è stato poi convocato in caserma ed è stato denunciato con la sorella per procurato allarme, e per le fattispecie di morte o uccisione di animali e di abbandono di rifiuti. (ANSA).