Acerra Capitale della Cultura, presentato il dossier: l’appoggio di sindaci e associazioni

ACERRA. Esaltare il proprio patrimonio culturale per costruire un futuro ricco di opportunità anche per tutti i territori vicini. E’ quanto emerso questa mattina al Castello dei Conti di Acerra nel corso della presentazione del dossier ‘I Segreti di Pulcinella’, con il quale è stata presentata ufficialmente la candidatura di Acerra a Capitale Italiana della Cultura 2027. A sostenere questa candidatura, con l’adesione e la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, ci sono la Regione Campania, la Città Metropolitana di Napoli, diversi Comuni del Napoletano e del Casertano oltre a numerose associazioni locali. ‘Acerra 2027’ nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale e dell’Ufficio Cultura del Comune per il definitivo rilancio del territorio attraverso la cultura, la storia, l’arte e la bellezza. La candidatura rappresenta un’opportunità irripetibile per valorizzare non solo le ricchezze storiche, artistiche, naturali ed enogastronomiche, ma anche il ruolo chiave di Acerra come fulcro di una vasta area limitrofa. Acerra, dunque, aspira a essere il motore di un’iniziativa che coinvolga l’intero territorio circostante, promuovendo una crescita sinergica e sostenibile attraverso la collaborazione tra le diverse comunità locali.

“La cultura come elemento trainante di fattori positivi – ha spiegato il sindaco Tito d’Errico davanti ai rappresentanti istituzionali di diversi comuni, enti, scuole ed associazioni – stiamo facendo squadra a conferma del grande lavoro di promozione, progettualità e partecipazione portato avanti negli anni dagli uffici preposti, dall’amministrazione comunale attuale e da quelle precedenti. Il percorso verso il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027 sarà impegnativo, ma Acerra è pronta ad affrontarlo con entusiasmo e determinazione. C’è la ferma convinzione che la città abbia tutte le carte in regola per emergere e per lasciare un segno identitario nel panorama culturale nazionale”.

“Concorrere a Capitale Italiana della Cultura 2027 è un’occasione storica per la crescita di tutta la zona, in coincidenza con il miglioramento della mobilità e dell’accessibilità al nostro territorio che deve vederci tutti seduti intorno ad un tavolo per una prospettiva di azione comune – le parole del Presidente del Consiglio Comunale Raffaele Lettieri – cominciano ad emergere, infatti, quelle positive peculiarità agli occhi di chi viene da fuori. Voglio evidenziare che questa comunità di intenti e di visione è nata all’interno degli uffici della pubblica amministrazione. Sono particolarmente orgoglioso che questo progetto di valorizzazione provenga dagli uffici comunali e non parta solo dalle associazioni, alle quali va il nostro plauso per come si adoperano con passione per la città. Un motore trainante che ‘contaminando’ l’ente pubblico mette a sistema questa passione e la fa diventare risorsa”.

“La possibilità di diventare Capitale Italiana della Cultura 2027 ci offre l’opportunità di poter mettere in mostra e dare risalto alle attività culturali che si svolgono nel territorio – ha sottolineato il Dirigente dell’Ufficio Cultura, l’ingegnere Giovanni Soria – e il dossier ‘I Segreti di Pulcinella’ nasce proprio da questo: ad Acerra ci sono tantissime belle realtà ma spesso sono poco conosciute al di fuori della città”.

Un dossier che nasce da un inquadramento iniziale di tipo geografico e che trova in nella maschera di Pulcinella il trait d’union che portare alla ribalta le bellezze ‘segrete’ della città. “Un importante risultato l’abbiamo già ottenuto – aggiunge Soria – cioè una narrazione diversa del territorio rispetto al mainstream. Stiamo riuscendo in un cambio visione della città: Acerra si sta smarcando da una negativa esposizione”.

Hanno aderito al Protocollo d’Intesa per sostenere la Candidatura di Acerra a Capitale Italiana della Cultura 2027:

Regione Campania

Città Metropolitana di Napoli

Comune di Afragola

Comune di Arienzo

Comune di Arzano

Comune di Casalnuovo di Napoli

Comune di Castello di Cisterna

Comune di Nola

Comune di San Felice a Cancello

Comune di San Paolo Bel Sito

Comune di Santa Maria a Vico

Comune di San Vitaliano

Comune di Somma Vesuviana

Comune di Volla

Sono partner culturali dell’iniziativa

AGE Acerra

Archeoclub d’Italia

Associazione Michele Novaro

Associazione Ars et Labor

Associazione ComeTe

Casa del Cinema e delle Arti

Centro Culturale Teatrale Eduardo-Acerra

Centro Culturale Acerra Nostra

Istituto Superiore Bruno Munari

Libertas Atletica 88 Acerra

Pako Associazione Sportiva Dilettantistica

Pro Loco Acerra

Rareca Acerrana

ssa Maria Cristina Casoria

Antonio Santoro

L’11 luglio scorso il Ministero della Cultura ha comunicato l’elenco delle 20 città italiane che hanno inviato la manifestazione d’interesse per concorrere al titolo di Capitale italiana della Cultura 2027, rispondendo al bando entro la scadenza dei termini del 3 luglio. Il 28 settembre, poi, il Ministero ha reso noto che sono 17 le città che hanno perfezionato la propria candidatura a Capitale italiana della Cultura 2027 dopo aver presentato la proposta progettuale entro la scadenza del 26 settembre prevista dal bando. I dossier, che contengono il progetto culturale della durata di un anno, inclusivo del dettaglio del cronoprogramma e delle singole attività previste oltre che della valutazione di sostenibilità economico-finanziaria, saranno valutati da una giuria di esperti che esaminerà le candidature e selezionerà un massimo di dieci finaliste entro il 12 dicembre 2024. Tra le finaliste verrà scelta la città vincitrice per il 2027 dopo le audizioni pubbliche, che dovranno svolgersi entro il 12 marzo 2025, per la presentazione e l’approfondimento del dossier di candidatura alla giuria. La proclamazione della Capitale italiana della Cultura si terrà entro il 28 marzo 2025.