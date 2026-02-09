Somma Vesuviana, PER e 9 Marzo insieme per un progetto di rinnovamento

Domenica 8 febbraio, in sala Santa Caterina, PER ha ufficializzato la propria presenza alle amministrative di Somma Vesuviana.

La rete politica, da 6 anni attiva a livello regionale coinvolgendo il mondo dell’associazionismo laico e cattolico, è dunque in campo nella nostra città. A guidare il circolo l’architetto Pasquale Piccolo e il professore Gennaro Mirolla, che durante la presentazione della loro proposta alla città hanno anche annunciato la stretta collaborazione con l’associazione culturale “9 marzo”, guidata dal preside Ernesto Piccolo.

Dura la disamina dei due coordinatori: Somma, dicono, è ormai arrivata al punto più basso della storia recente. Serve un’azione seria e senza promesse elettorali, finalizzata esclusivamente al bene comune. PER si è detta, inoltre, disponibile ad alleanze con chi, a Somma, persegue l’obiettivo del rinnovamento.

Una particolare apertura ai giovani è stata messa in risalto dall’intervento del preside Piccolo (che ha citato anche le parole di Ludovica Gentile, giovane attivista sommese, eletta nella segreteria nazionale dei Giovani Democratici, riportate nell’ articolo del 6 febbraio u.s. da IlMediano.com ): non un generico invito alla partecipazione, ma una esortazione ad essere costruttori di cambiamenti.

La città ha risposto all’invito di PER oltre le migliori previsioni. ‘La semina paziente e laboriosa prosegue – dicono Mirolla e Piccolo -In un contesto di libertà e serenità, consapevole però dell’urgenza storica dell’impegno, le persone perbene trovano e ritrovano il coraggio di mettersi in gioco. È bello e importante. Chi legge questa nostra esperienza con le solite lenti di un potere o di un consenso fine a se stesso, non ne comprende il senso. Il nostro è davvero un gesto urgente di amore per la città”.