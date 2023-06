Maturità 2023. Al via da domani con la prima prova ed è subito toto-tema

Maturità 2023. Circa 536.008 gli studenti chiamati a sostenere le prove scritte e orali del primo esame post- pandemico e senza misure anti-Covid. Si inizia domani con il tema di Italiano ed è già toto-tracce.

Manca sempre meno all’inizio della Maturità 2023. Poche ore e poi gli studenti di quinta superiore di tutte le scuole d’Italia si ritroveranno in classe per sostenere il primo vero esame importante della loro vita. Infatti, la Maturità viene da sempre vista, nell’immaginario collettivo, come un vero e proprio “rito di passaggio”. Una tappa importante nella vita di ogni giovane studente che si appresta a lasciare la Scuola e ad intraprendere il percorso universitario o lavorativo.

Tanti i ragazzi che stasera si riuniranno per la ormai consueta “Notte prima degli esami”, con tanto di canzone di Venditti di sottofondo. Intanto, è la Campania con 82.742 candidati complessivi ad avere, ancora una volta, il più elevato numero di giovani che affronteranno tra poco la maturità 2023: quasi un candidato su sette dei 536mila registrati dal Ministero. Seguono la Lombardia con quasi 75.988 candidati, il Lazio 52.391.

Si torna alla normalità

Quest’anno, con il ritorno alla “normalità” nella vita quotidiana, si torna anche alle regole “standard” per gli esami di Stato, salutando le misure di semplificazione degli ultimi anni. “Maxi-orale”, “elaborato”, “commissione interna”: vocaboli che appartenevano all’esame di Maturità rimodulato a causa dell’emergenza sanitaria e che, quindi, sono ormai andati in pensione. Quest’anno, inoltre la Maturità compie ben cento anni: infatti, è stata istituita nel 1923, in epoca fascista. E domani, dopo un secolo, ancora migliaia di studenti italiani di quinta superiore sono chiamati a cimentarsi con la prima prova scritta: il tema di Italiano. Giovedì 22 sarà il giorno della prova di indirizzo (latino al classico, matematica allo scientifico, la prima lingua al linguistico e così via). Gli orali invece inizieranno a partire dalla settimana prossima e termineranno il 15 luglio.

Toto-tracce Maturità 2023

Dunque, domani 8:30 tutti in classe per la prova di Italiano. Da giorni, attraverso i giornali e i social, si susseguono pronostici su quali argomenti verranno trattati nelle tracce che verranno sottoposte agli studenti. Dai sondaggi, le ipotesi principali sono D’Annunzio, Svevo e la guerra in Ucraina, ma anche anniversari storici e il tema dell’intelligenza artificiale. Oltre a D’Annunzio, si è pensato anche a Giovanni Verga (che però è stato proposto lo scorso anno) e Alessandro Manzoni (di cui ricorre il 150° dalla morte). Per quanto riguarda la categoria degli autori in prosa del ‘900, qui è l’anniversario di un’opera a spingere il suo autore: i 100 dalla pubblicazione de “La Coscienza di Zeno”, infatti, portano Italo Svevo al vertice della classifica. Non si esclude l’opzione “autore a sorpresa” tanto temuto dagli studenti: uno scrittore contemporaneo o “sconosciuto”, poco o nulla affrontato in classe.

Passando alle altre tipologie di tracce, testo argomentativo e tema di attualità, sono sempre le ricorrenze e anniversari storici che orientano i maturandi su possibili temi: dai 70 anni dalla morte di Stalin ai 50 anni dalla morte di Pablo Picasso, fino ai 100 anni dalla nascita di Don Milani. Tra le date storiche più significative che alimentano i toto-tema ci sono, inoltre, gli 80 anni dalla caduta del Fascismo (25 luglio 1943) e i 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione Italiana (1° gennaio 1948). Infine, per l’attualità, tra gli argomenti più gettonati, la Guerra in Ucraina e la tecnologia con il Metaverso e l’Intelligenza Artificiale nell’era di Chat GPT.

