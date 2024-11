Marito dell’ex assessore condannato a 6 anni per usura. Giallo sulla costituzione del Comune

ACERRA – Con una nota a firma dei consiglieri comunali di opposizione di Coalizione Civica e Movimento di Popolo, inviata anche al Prefetto e alla Procura di Nola e Napoli, sulla scorta della notizia riportata dalla stampa con l’articolo “Usura, condannato marito ex assessore” con l’aggravante dell’art. 416 bis 11 c.p., è stato chiesto al Sindaco di riferire circa l’avvenuta costituzione in giudizio come parte civile del Comune di Acerra.

“Sindaco e maggioranza furono da noi obbligati ad esprimersi in Consiglio comunale sull’opportunità ed il dovere della costituzione di parte civile, ma bocciarono la nostra delibera – dichiarano i consiglieri di Coalizione Civica e Movimento di Popolo – approvando un documento, sul quale ci assentammo, presentato dal Sindaco addirittura come più rigoroso della nostra delibera”.

“L’articolo non riporta la costituzione di parte civile, né del Comune ma nemmeno dell’associazione Antiracket con la quale, secondo noi in modo strumentale, l’Amministrazione Comunale ha definito una convenzione – aggiungono i consiglieri comunali”.

“Sarebbe un fatto molto grave se il Sindaco ci confermasse la mancata costituzione di parte civile – concludono i consiglieri comunali di Coalizione Civica e Movimento di Popolo – che ci imporrebbe immediatamente una ulteriore valutazione politica ed istituzionale in città ed in Consiglio comunale”.

Il riferimento è alla condanna a 6 anni per Pasquale Balascio, 36enne imprenditore acerrano, marito dell’ex assessore alle Politiche Sociali del Comune di Acerra, Maria De Rosa che si dimise proprio dopo l’arresto del compagno.