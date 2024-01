Marigliano, torna la festa patronale: celebrazioni religiose e mix di spettacoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Celebrazioni religiose e momenti di spettacolo per la festa di San Sebastiano, patrono della città di Marigliano. La giornata di sabato, 20 gennaio 2024, sarà caratterizzata da una intensa sequenza di eventi che culminerà, alle 21, con “Nostalgia 90”, lo show in programma a piazza Municipio, che ha già spopolato in tutte le numerose città italiane dove ha fatto tappa e dove sono accorse migliaia di persone.

Ingresso gratuito per un format che propone, in un mix di spettacolari coreografie e di suggestivi effetti speciali, la musica dance in voga negli anni 90.

Nel giorno in cui ricorre la memoria liturgica di San Sebastiano, il primo appuntamento sarà per le 9 con l’esibizione della banda musicale per le strade della città.

Alle 10, invece, nella chiesa Collegiata di Santa Maria delle Grazie sarà il momento della celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Nola, Francesco Marino cui seguirà la tradizionale processione della statua del Santo che, alle 12 e 45, prevede la rituale sosta al “Ponte di San Sebastiano”.

Dalle 9 alle 13 nella villa comunale ci sarà il Mercato della Terra con i prodotti da filiera corta dei contadini che aderiscono alla rete di Slow Food Agro Nolano.

Alle 19 un altro momento di preghiera con la santa messa celebrata dal parroco della chiesa Collegiata di Santa Maria delle Grazie, don Lino D’Onofrio.

“La festa di San Sebastiano del 2024 – sottolinea proprio don Lino D’Onofrio – cade in un periodo particolare della storia, sono in atto guerre e conflitti che ci fanno sentire incerti verso il futuro, sacche di povertà che continuano a pressare per essere accolte e curate e una realtà sociale molto provata con difficoltà a lasciarsi coinvolgere. La festa è occasione per rivedersi come popolo, incoraggiarsi come comunità, non è solo occasione di svago ma soprattutto possibilità di ripresa del senso sociale. La nostra comunità si pone sotto la protezione di un santo che con le qualità del coraggio umano e della fede ha saputo vincere l’assalto della cupidigia e del potere, ci sia di sprone nella consapevolezza che , come lui, si deve essere disposti anche a perdere qualcosa per riuscire a costruire una realtà nuova. La collaborazione con l’amministrazione comunale ci permette questo momento di festa, viviamolo col desiderio di voler costruire insieme”.

“I festeggiamenti in onore di San Sebastiano, concludono – spiega l’assessore alla Cultura, Adolfo Stellato – il fitto cartellone degli eventi che abbiamo promosso, grazie anche al contributo della città Metropolitana di Napoli, in occasione del periodo natalizio. Con oltre 30 iniziative abbiamo vissuto insieme con i nostri concittadini momenti di festa ma anche di riflessione e di diffusione di importanti messaggi sociali. Tutto possibile anche grazie alla collaborazione ed alla sinergia che si è creata con le istituzioni scolastiche e religiose oltre che con le realtà associative della nostra città”.

“Oltre la residenza – evidenzia il sindaco Peppe Jossa – sono le occasioni come la festa patronale a rafforzare i sentimenti di appartenenza ad una comunità che si alimenta di valori e tradizioni comuni. L’insegnamento di San Sebastiano è sempre attuale e soprattutto indica a ciascuno di noi la strada per migliorarci come persone e come cittadini. Sabato avremo la possibilità per stare insieme nel nome della fede, ma anche delle nostre radici sociali e culturali”.