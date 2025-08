Marigliano, stretta sul sacchetto selvaggio: controlli e multe a Pontecitra e via Campo Sportivo

MARIGLIANO – Prosegue senza sosta l’attività di contrasto all’abbandono selvaggio dei rifiuti sul territorio comunale, con particolare attenzione alla zona di Pontecitra e a via Campo Sportivo. La polizia locale, guidata dal comandante Emiliano Nacar, ha intensificato i controlli grazie al sistema di videosorveglianza e al lavoro costante delle pattuglie sul territorio.

Negli ultimi giorni sono state elevate tre nuove sanzioni a carico di cittadini che hanno depositato sacchetti della spazzatura in orari non consentiti, in violazione del regolamento comunale. Tuttavia, il fenomeno si estende ben oltre i semplici rifiuti domestici. Proprio ieri, infatti, in via Campo Sportivo sono scattate diverse denunce per l’abbandono illecito di mobili, vernici e materiali ingombranti.

Tra i soggetti individuati e segnalati, anche alcuni corrieri della DHL sorpresi a scaricare fusti e materiali non compatibili con lo smaltimento urbano, insieme ad altri cittadini colti in flagrante.

«Stiamo affrontando un fenomeno che ha superato ogni limite – ha dichiarato il comandante Nacar –. Il nostro è un contrasto impari, con poche unità operative contro l’inciviltà e la disinformazione. Ma non arretriamo di un centimetro».

Il Comune ribadisce la necessità di rispettare le regole, ricordando che l’abbandono dei rifiuti, oltre a danneggiare l’ambiente, compromette il decoro urbano e grava sull’intera collettività. Le operazioni di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni con ulteriori verifiche in altre zone critiche della città.