Marigliano, Servizio antincendio: rogo in zona industriale. Identificato il piromane

Marigliano. L’intervento del Servizio anticendio ha scongiurato la diffusione di un rogo nell’area industriale e ha permesso di risalire all’identità del piromane.

Durante il primo controllo sul territorio di Marigliano per scongiurare gli incendi, i veicoli della Salamandra hanno segnalato la presenza di un rogo all’interno di un’area industriale e hanno contattato la Polizia locale che è intervenuta immediatamente. Sul posto si trovavano in fiamme rifiuti indifferenziati plastica e legno trattato altamente tossico.

Con l’ausilio di un cittadino si è riusciti a risalire al piromane che si era dileguato e a identificarlo subito. L’uomo è stato denunciato per gestione illecita dei rifiuti ed incendio doloso. La Salamandra ha provveduto a spegnere il fuoco.

“Un intervento brillante– dichiara il comandante Nacar- che la dice lunga sulla grande importanza avuta sul territorio in questi anni di associazioni come la Salamandra, vere sentinelle civiche del territorio che fanno della legalità un obiettivo.

Un altro risultato raggiunto contro i calunniatori seriali che denunceremo della Polizia locale di Marigliano”.