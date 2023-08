Somma Vesuviana, auto crivellata di colpi d’arma da fuoco nella notte

Somma Vesuviana. Spari nella notte in via Montesanto a Somma Vesuviana. Colpi d’arma da fuoco hanno centrato la carrozzeria di un’automobile parcheggiata. Nessun ferito. Indagano i Carabinieri di Castello di Cisterna.

La notizia è stata riportata dall’ANSA: Questa notte, poco prima delle 2, i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Montesanto a Somma Vesuviana per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Undici i colpi 9×21 esplosi, danneggiata l’auto di un trentaquattrenne del posto. Non ci sono feriti. Indagini in corso, i rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

