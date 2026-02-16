Marigliano, il PD riparte dall’unità: Perna segretario, Dinacci presente al congresso

“Il PD di Marigliano rilancia l’attività politica sul territorio con una scelta unitaria dopo un confronto costruttivo di tante iscritte e iscritti sulle prospettive della città. Esprimo perciò i migliori auguri di buon lavoro al nuovo segretario cittadino Emanuele Perna e al nuovo organismo dirigente eletto. Con il Sindaco Gaetano Bocchino abbiamo costruito da mesi un percorso amministrativo chiaro che rappresenta una delle migliori esperienze civiche del campo progressista nell’area metropolitana di Napoli, per la forte attenzione alle problematiche sociali e ambientali e per la rinnovata centralità del Comune di Marigliano nella Regione Campania. Il circolo PD da oggi può proseguire con forza l’impegno politico nella città, rafforzando la coesione politica della maggioranza di centrosinistra e il lavoro dell’amministrazione comunale, con un’apertura costante alle migliori energie del territorio.” Lo dichiara Francesco Dinacci, Segretario Metropolitano PD Napoli, che ha partecipato al congresso cittadino del Pd di Marigliano