Il Lotto premia la Campania: festa a Marigliano con una vincita da 14.750 euro

La fortuna torna a bussare in Campania e questa volta sorride anche a Marigliano. Nell’ultimo concorso del Lotto, come riporta Agipronews, la città dell’area nolana festeggia una vincita da 14.750 euro centrata presso il punto vendita di Corso Umberto I grazie a tre ambi e un terno. Un colpo che accende l’entusiasmo in città e che conferma ancora una volta quanto la dea bendata continui a guardare con attenzione al territorio napoletano.

La vincita di Marigliano si inserisce in un fine settimana particolarmente fortunato per la regione. Tra i concorsi di venerdì 13 e sabato 14 febbraio, infatti, in Campania sono stati distribuiti oltre 112mila euro tra i premi maggiori. Ma è proprio il centro di Marigliano a far parlare di sé, con una combinazione che ha regalato quasi 15mila euro al fortunato giocatore, probabilmente grazie a numeri studiati o magari legati alla tradizione della Smorfia.

Il premio più alto del weekend campano è stato centrato a Poggiomarino, in via San Marzano, con una vincita da 216.600 euro ottenuta grazie a sei ambi, quattro terni, una quaterna e una giocata Lottopiù. A Napoli, invece, doppio colpo: 50mila euro in via Bernardo Cavallino con un ambo e 47.500 euro in via Argine con tre ambi e un terno.

Complessivamente, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 28,5 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite dall’inizio del 2026 a 199,4 milioni di euro. Numeri importanti che confermano la passione degli italiani per il gioco e che, questa volta, fanno sorridere anche Marigliano.