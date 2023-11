Marigliano, alla Boutique Andrea Lombardi Raspadori e Juan Jesus

L’incontro con sportivi, personaggi dello spettacolo, celebri personalità del panorama italiano ed internazionale è già avvenuto in passato presso la boutique Andrea Lombardi Napoli, solida realtà della moda maschile.

Questa volta a bussare alla porta dell’elegante officina sartoriale sono stati il numero 10 della nazionale di calcio, nonché pedina essenziale dell’attacco della SSC Napoli, Giacomo Raspadori e il suo compagno di club, il difensore Juan Jesus.

I due sportivi hanno scelto, seguendo le orme di altri blasonati colleghi, di affidarsi allo stile e alla maestria della boutique di Andrea Lombardi, nota per l’attenzione ai filati, per il garbo e la professionalità, per la selezione accurata dei prodotti e la ricercatezza dello stile.

“Ho sempre avuto fin da piccolo uno spirito intraprendente che mi ha portato nel 2019 a far nascere il brand “Andrea Lombardi Napoli “, si racconta il titolare Andrea.

“La filosofia del brand è quella di far conoscere la sartoria napoletana (perciò il nome Napoli) nel mondo, con una lavorazione tutta rigorosamente fatto a mano , con scelta dei tessuti pregiati e la cura dei dettagli . Grazie a questa mia idea sono riuscito a raggiungere posti nel mondo (come Londra, Dubai, Arabia Saudita, kuwait e Stati Uniti) che hanno apprezzato il nostro lavoro svolto con cura e dedizione. Una nostra peculiarità è il servizio Private tailor service, che consiste in un servizio a domicilio dove seguiamo il nostro cliente per la realizzazione del suo capo sartoriale (dal tessuto, al modello e alla scelta dei dettagli).

Nel corso degli anni grazie ad uno studio sempre più minuzioso e dettagliato sono riuscito ad ampliare la mia clientela raggiungendo con grande soddisfazione e umiltà personaggi dello spettacolo, politici e sportivi. L’ultima soddisfacente realizzazione di abiti è avvenuta presso la mia boutique Lombardi accogliendo due amici e campioni d’Italia, come Juan Jesus e Giacomo Raspadori, entusiasti di provare la nostra sartoria per i loro capi personali. In programma ora c’è Londra e Arabia Saudita”.