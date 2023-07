Marigliano, al via i lavori nella palestra della scuola Dante Alighieri

“E’ tutto fatto. In giunta abbiamo approvato il progetto esecutivo che ci consentirà di far partire i lavori per ammodernare la palestra della scuola Dante Alighieri. Abbiamo un anno di tempo per sostituire l’attuale pavimentazione con il parquet, per cambiare gli infissi, per sistemare le aree esterne e per eseguire tutti gli interventi necessari a rendere l’impianto sportivo più accogliente e soprattutto funzionale alle attività praticate dai nostri studenti”: è quanto dichiara l’assessore all’edilizia scolastica Adolfo Stellato.

“Si tratta – spiega ancora l’assessore Stellato – di un’operazione che è stata resa possibile grazie alle risorse che l’amministrazione comunale ha recuperato ottenendo oltre 300 mila euro finanziati con i Fondi Strutturali Europei destinati proprio all’adeguamento ed alla messa in sicurezza delle palestre scolastiche. Tutto questo si aggiunge agli altri interventi di sistemazione delle strutture comunali che accolgono i nostri alunni e che stiamo costantemente attuando per migliorare la qualità e la sicurezza degli edifici e per renderli più sostenibili anche dal punto di vista delle risorse energetiche. Un lavoro che ci impegna quotidianamente che portiamo avanti nonostante le difficoltà burocratiche ed economiche”.

“Fin dal nostro insediamento – aggiunge il sindaco di Marigliano Peppe Jossa – ci siamo impegnati per intercettare ed ottenere risorse regionali, nazionali ed europee utili a migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini. I lavori di adeguamento della palestra della scuola Dante Alighieri sono, infatti, resi possibili proprio grazie ai tanti finanziamenti ottenuti e per i quali adesso siamo chiamati alla ulteriore responsabilità di metterli a frutto portando a compimento i progetti attivati”