Mariglianella, successo per i Centri Estivi 2025

Si avvia alla conclusione l’edizione 2025 dei Centri Estivi promossi dal Comune di Mariglianella, che per quattro settimane hanno coinvolto 47 bambini in un ricco programma di attività ludiche ed educative.

Un’esperienza intensa, all’insegna del divertimento, dell’apprendimento e della socializzazione, che ha visto i partecipanti impegnati in giochi all’aria aperta, laboratori creativi e momenti di crescita condivisa. Un’occasione preziosa per i più piccoli, che hanno potuto vivere l’estate in un ambiente sicuro e stimolante.

«Sono soddisfatto di tutto ciò che abbiamo realizzato insieme – spiega il sindaco Arcangelo Russo –. Abbiamo visto i nostri bambini crescere, esplorare la propria creatività e sviluppare competenze importanti, sempre accompagnati da educatori attenti e preparati».

Il sindaco sottolinea anche l’impegno dell’assessore alle politiche sociali Lina Ottaiano degli uffici comunali per l’organizzazione puntuale. Fondamentale, inoltre, il ruolo delle associazioni coinvolte, che – su indicazione dell’amministrazione – hanno scelto di dimezzare il valore del voucher, garantendo così la partecipazione gratuita di tutti i 47 bambini.

«Un gesto di grande sensibilità – spiegano Russo e Ottaiano – che dimostra come, attraverso la collaborazione e la solidarietà, sia possibile costruire opportunità concrete per le famiglie e i più giovani».

