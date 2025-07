Somma Vesuviana, fervono i preparativi per l’evento Magiche Lucerne

Riceviamo e pubblichiamo

A Somma Vesuviana immersione nell’atmosfera delle Magiche Lucerne! Chi verrà troverà e vedrà un Borgo in movimento!

Il 28 – 29 – 30 luglio decorazioni e allestimenti dei vicoli e del Castello di Lucrezia D’Alagno. Il 28 inaugurazione della mostra collettiva Arteinsieme. L’1 sera il momento atteso dell’accensione di tutte le lucerne alimentate ad olio in tutti i vicoli!

Nei vicoli QR Code code narrativi, audioguide immersive e installazioni che faranno da ponte tra tradizione e futuro, laboratori di ceramica. Tutte le sere accensione delle lucerne con scene teatrali vive o scene morte, all’ingresso dei vicoletti! E’ un Borgo in movimento. Tutti coloro i quali verranno, stampa inclusa, vedranno un borgo in continuo movimento con una partecipazione corale anche negli allestimenti.

Salvatore Della Pietra – Presidente Associazione – Festa delle Lucerne: ” Una luce che racconta, che rievoca, che parla alle radici profonde di una comunità!”.

Eventi al Castello di Lucrezia D’Alagno con mostre di opere pittoriche, laboratori, il Tappeto delle Nuvole per i bambini, mentre nei vicoli letture per ragazzi, opere scultoree all’aperto e percorsi itineranti, narrazioni della tradizione culinaria territoriale e della storia della Festa delle Lucerne. Il 31 Luglio – inaugurazione della nuova forma geometrica della lucerna con la decorazione di vico Castello.

Dal 28 Luglio al 5 Agosto al Centro Storico del Casamale – Somma Vesuviana, nel napoletano!

Rosalinda Perna – Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano: “E’ proprio un Borgo che diventa Museo all’aperto con opere nei vicoli, alle quattro porte d’accesso, lucerne, parte teatrale con la magia della luce fioca della Lucerna!!”. Nei vicoli lucerne accese, alimentate ad olio fino a notte inoltrata, decorazioni opere, arte, museo, laboratori di ceramica, di carta, di legno e delle felci ma anche letture per bambini lungo le stradine. Al Castello di Lucrezia D’Alagno in contemporanea mostre, uniche, coinvolgenti, l’atmosfera magica degli spettacoli dedicati alla tradizione, esposizione di artigianato.

Dall’1 al 3 di Agosto anche il Tappeto di Nuvole per bambini al Castello!

C’è attesa per l’Edizione Giubilare delle Lucerne con l’evento Magiche Lucerne.

“È una luce che racconta, che rievoca, che parla alle radici profonde di una comunità. È la luce delle lucerne, piccole fiamme tremolanti che da secoli, nel borgo medievale del Casamale, accendono memorie contadine, simboli arcaici, spiritualità popolare. Come ogni festa che affonda le sue radici in un passato ancestrale, anche la Festa delle Lucerne ha attraversato il tempo trasformandosi, ma conservando il suo valore rituale. Nata da antiche credenze pagane, attraversata dalla religiosità popolare e nutrita dalla cultura agricola vesuviana, la Festa delle Lucerne è stata capace di dare una vera e propria identità a questa comunità. Nel tempo, le grandi feste arcaiche non sono scomparse: hanno cambiato forma, si sono adattate, si sono fatte eventi. Ma restano il segno tangibile di un bisogno immateriale che ancora oggi unisce le persone attorno a gesti condivisi, parole tramandate, simboli vivi. Le feste irrompono nel quotidiano e ne sospendono il ritmo, segnando il tempo del passaggio, della rinascita, dell’incontro!”. Lo ha affermato Salvatore Della Pietra, Presidente dell’Associazione Festa delle Lucerne.

E’ un Borgo in movimento. Tutti coloro i quali verranno, stampa inclusa, vedranno un borgo in continuo movimento con una partecipazione corale anche negli allestimenti.

“L’evento MAGICHE LUCERNE, metterà in movimento il borgo già dal 28 Luglio, raggiungendo il fulcro nelle serate che andranno dall’1 al 5 di Agosto , non è la Festa delle Lucerne nella sua forma canonica, che seguirà la sua cadenza naturale nell’Agosto 2026, ma ne è il respiro anticipato. Una sospensione poetica e collettiva. Un omaggio alla luce che guida e che conserva. Un’edizione speciale che, come nel 2000, onora l’Anno Giubilare e restituisce alla comunità la magia del “fare festa”. Il borgo storico del Casamale si accenderà di nuovo, in forma simbolica ma intensa – ha continuato Della Pietra – con sagome geometriche, QR code narrativi, audioguide immersive e installazioni che faranno da ponte tra tradizione e futuro. Un invito aperto a vivere il borgo prima della festa, nella preparazione lenta, nel lavoro collettivo, nei laboratori, le mani dei bambini, i racconti degli anziani, tutto sarà parte di un rito che si costruisce insieme, e che inizia — come sempre — molto prima dell’accensione della prima lucerna. Già da settimane il borgo si è animato con la collaborazione spontanea di chi ha ereditato questa festa e che ha tutta l’intenzione di non spegnere questa luce. Laboratori di bandierine sono stati già svolti e tuttora proseguono negli orari pomeridiani, rendendo partecipi i bambini di tutte le età. Bandierine di carta che serviranno ad allestire tutto il Borgo Antico di Somma Vesuviana e i vicoli che ne fanno parte. Questi ultimi avranno un simbolo, una figura geometrica che richiama la festa. Le sagome geometriche ovviamente saranno cole di lucerne che verranno accese alle 21:00 come di consueto, tutte le sere dall’1 Agosto. La scenetta dinanzi al vicolo sarà a libera interpretazione dei residenti. Ogni vicolo è stato arricchito con una descrizione, in italiano e in inglese, del vicolo stesso”.

Il QR Code immergerà nella magia con audio letture mentre si passeggia vedendo le scenette e le lucerne accese! In contemporanea al Castello del 1458 si potrà partecipare ad un vero laboratorio di comunità con mostre pittoriche, musiche, canti popolari, narrazioni della tradizione culinaria, eventi per bambini quali il Tappeto delle Nuvole o ancora l’esposizione di artigianato. Il 2 Agosto lavorazione di opere in ceramica e la sera accensione – illuminazione delle stesse dinanzi alla chiesa della Collegiata, la chiesa più antica!

“I QR Code permetteranno ai visitatori di addentrarsi nella magia ascoltando le audio letture riprodotte mentre si passeggia. Mentre tutto questo accadrà nei vicoli, il Castello di Lucrezia D’Alagno, risalente al 1458, sarà un vero e proprio laboratorio dove la comunità, già adesso si sta dando appuntamento tutti i pomeriggi per avviare le opere di preparazione e di realizzazione del vicolo Castello e delle quattro porte di ingresso. Il tutto sarà inaugurato il giorno 1 agosto, come da programma. Alle 19:00 del suddetto giorno infatti, l’associazione, gli autori dei progetti, e la comunità tutta si riuniranno nel giardino della Casa del Popolo per presentare gli artisti. Saranno gli artisti ad accompagnare la gente nella visione delle loro opere posizionate lungo le quattro porte di accesso al Centro Storico del Casamale. Verrà inoltre presentata l’autrice di una tesi sul borgo – ha concluso Salvatore Della Pietra – la quale, alla fine dell’incontro darà il via ad una visita guidata per scoprire il Casamale un po’ più a fondo. Il giorno seguente, il 2 agosto, il Borgo si risveglierà con laboratori di ceramica realizzati dai bambini della scuola Don Minzoni, le cui opere saranno unite a quelle dei laboratori di legno lavorate nel pomeriggio dello stesso giorno, per essere accese sulla Collegiata alle ore 21:00 insieme a tutto il borgo. Sin dalle 19:00 il Castello di Lucrezia D’Alagno sarà aperto al pubblico per consentire ai visitatori di ammirare il vernissage Artinsieme ma anche farsi coinvolgere dalle letture animate e dalle attività ricreative. Attività che si ripeteranno anche il giorno successivo. Il giorno 3 Agosto avremo, al Borgo, letture per bambini, nei vicoli. Sarà proprio un’insegnate sommese nonché bibliotecaria, a curare questo spazio in Via Botteghe. Seguirà un momento di ricreazione dove i bambini potranno fare merenda. Contestualmente nel Castello si terrà un seminario di approfondimento sulle nostre culture vesuviane, che da sempre hanno caratterizzato il territorio e lo hanno valorizzato fino a farlo diventare uno dei paesi più accattivanti sotto l’aspetto enogastronomico: Uva (Vitis vinifera) e Pomodoro (Solanum Lycopersicum). La Domenica pomeriggio, con l’accensione di squadri in ceramica illuminati da led, verrà presentata l’importante opera realizzata, nell’ambito del progetto Alternanza scuola lavoro, in collaborazione con l’Istituto Tecnico – Ettore Majorana di Somma Vesuviana. Si tratterà di “Lucerne a Led”. L’associazione coglierà l’occasione per lanciare la nuova edizione già in cantiere dell’edizione 2026 della tradizionale Festa delle Lucerne. Tutto il Borgo sarà davvero in movimento dai vicoli al Castello dove sia il Sabato che la Domenica, saranno caratterizzati da eventi musicali, con il canto popolare e non, dimostrazioni culinarie di uno chef locale che, attraverso uno Show coking, metterà a disposizione il proprio sapere sulla cucina locale. Martedì 5 agosto presso la chiesa Collegiata, alle ore 20, avremo la celebrazione della Santa Messa, seguita dalla processione della Madonna SS della Neve alle ore 21:00 che girerà per il saluto consueto davanti a tutti i vicoli del borgo”.

Un Borgo diventa Museo e sarà un Borgo in movimento dove le storie si uniranno alla sua storia! Ci saranno opere nel Centro Storico, opere scultoree. Ci saranno opere anche al Castello di Lucrezia D’Alagno e saranno opere pittoriche. Una storia secolare, anzi millenaria!

“Sarà un Borgo – Museo in movimento. Chi verrà si immergerà nella magia delle lucerne alimentate ad olio, accese di sera, ma si immergerà in tanti eventi per tutti i gusti e tutte le età sempre però incentrati sulle radici della Festa delle Lucerne. Il Centro Storico del Casamale sarà teatro, museo, luce! Tutto il Borgo con decorazioni nei cortili – ha affermato Rosalinda Perna Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – vicoli, piazzette e l’accensione delle lucerne al calare della sera. Il Borgo diventa tutto un Museo a cielo aperto. Vicoli nei quali troveremo scene vive e scene morte. Nel cuore della Terra Murata inizia Magiche Lucerne dal 28 Luglio. Terra Murata in quanto il Centro Storico è caratterizzato dalla Cinta Muraria Aragonese. Tutti i cortili sono antichi e di grande meraviglia. Il 28, 29 e 30 Luglio avremo l’allestimento del Borgo ma anche l’allestimento del Castello di Lucrezia. Lunedì 28 Luglio avrà inizio l’allestimento del Borgo che tutto parteciperà a Magiche Lucerne. Lunedì 28 Luglio, invece, inizierà l’allestimento del Castello di Lucrezia D’Alagno e proseguirà l’allestimento del Borgo, mentre alle ore 19 sempre al Castello si svolgerà la presentazione dell’intero evento e a seguire l’inaugurazione di Artinsieme Mostra collettiva. Giovedì 31 Luglio tutti potranno assistere all’installazione della nuova forma geometrica della lucerna, ma anche di molteplici opere realizzate. Dunque opere in più punti del Centro Storico e accensione delle lucerne la sera dell’1 Agosto. L’atmosfera magica delle luci delle lucerne riflesse sull’antichità. Uno spettacolare gioco di colori in compagnia delle opere artistiche. Tutte le sere, al calare delle luci, si accenderanno le lucerne. Nei vicoli, nei cortili e piazzette, installazione delle opere realizzate sul posto da artisti provenienti da tutta Italia! Sabato 2 Agosto, l’artista Mary Pappalardo darà vita ai laboratori di carta, di ceramica”.

L’allestimento del Centro Storico con la partecipazione dell’intera comunità!

Lunedì 28 Luglio, dalle ore 15, avrà inizio l’allestimento del Borgo con decorazione e posizionamento delle lucerne nei vicoli. Alle ore 19, al Castello di Lucrezia D’Alagno del 1458, la presentazione di Magiche Lucerne, a seguire si svolgerà – Arteinsieme – la Mostra Collettiva che metterà insieme tanti artisti.