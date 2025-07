Esodo tragico, due napoletani muoiono sulla strada di Rivisondoli

Una giornata d’estate si è trasformata in tragedia sulla statale 17, dove un drammatico incidente ha tolto la vita a due uomini napoletani di circa 60 anni. I due viaggiavano a bordo di una Fiat Panda quando, nei pressi di Rivisondoli, l’auto è finita nella corsia opposta centrando in pieno un autobus di linea con 35 persone a bordo, diretto a Sulmona.

Le condizioni meteo non favorevoli – il fondo stradale era bagnato per via della pioggia – potrebbero aver causato lo sbandamento del veicolo. L’impatto è stato devastante: per i due occupanti dell’auto non c’è stato scampo, nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario.

I tre passeggeri dell’autobus rimasti feriti non sarebbero in gravi condizioni. Dopo l’accaduto, il tratto interessato è stato chiuso per diverse ore, con carabinieri, vigili del fuoco e operatori Anas al lavoro per gestire la scena e mettere in sicurezza la strada.

La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo sull’accaduto. Nei prossimi giorni si deciderà se procedere con l’autopsia per far luce su ogni aspetto dell’incidente.