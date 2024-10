Mamme in rivolta per la morte di Valeria, uccisa sulle strisce pedonali 

Tantissime donne di Napoli hanno deciso di ribellarsi dopo l’ennesima tragedia che ha visto la morte di Valeria.

Valeria, 42enne di Napoli, era andata ad accompagnare i figli a scuola, quando ieri un’auto l’ha travolta e uccisa in via Marina. La donna stava attraversando sulle strisce pedonali quando l’auto in corsa guidata da una ragazza di 22 anni non è riuscita a frenare in tempo, travolgendola. Il corpo di Valeria è purtroppo stato sbalzato ad una decina di metri di distanza non lasciandole scampo. La donna è la ventunesima vittima dall’inizio dell’anno, un dato estremamente preoccupante che mette in allarme tutta la città.

Tantissime le mamme che conoscevano Valeria, che come lei percorrono quelle strade pericolose, che si sono dette senza parole per il tragico evento. Si sono riunite per ribellarsi all’incoscienza di chi corre per le strade superando costantemente i limiti di velocità cittadini, mettendo così a rischio le vita di decine di persone. Ora si richiede un cambiamento, una proposta politica efficiente che possa fare diminuire il pericolo per le strade di Napoli.