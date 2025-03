Lotto, colpaccio a Pollena Trocchia: due vincite da 10mila euro

Lotto: in Campania vinti 33.500 euro

Tris di vincite in Campania nell’ultima estrazione del Lotto. Si festeggia, come riporta Agipronews, a Lauro, in provincia di Avellino, in via Principe Lancellotti, con 13.500 euro vinti grazie a un terno, a cui si aggiungono due vincite da 10mila euro centrate a Pollena Trocchia – in Strada Statale 162 – e Sant’Antonio Abate, in via Roma, entrambe in provincia di Napoli.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,8 milioni di euro, per un totale di 304,6 milioni di euro da inizio 2025.